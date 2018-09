Międzynarodowa awantura o migrantów. "Nazywa mnie faszystą"





Rośnie poparcie dla prawicowej Ligi Matteo Salviniego Foto: A.Carrasco Ragel / PAP/EPA Video: Reuters Rośnie poparcie dla prawicowej Ligi Matteo Salviniego 04.09 | Prawicowa, współrządząca we Włoszech Liga ma coraz więcej zwolenników - wynika z najnowszego sondażu. Od wyborów parlamentarnych w marcu poparcie dla ugrupowania wicepremiera, szefa MSW Matteo Salviniego wzrosło prawie dwukrotnie i jest na pierwszym miejscu w kraju. zobacz więcej wideo »

Spotkanie "mistrza i ucznia europejskiego populizmu". Orban i... Foto: A.Carrasco Ragel / PAP/EPA Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS Spotkanie "mistrza i ucznia europejskiego populizmu". Orban... Z jednej strony Emmanuel Macron i Angela Merkel, którzy mówią o wartościach unijnych i solidarności w sprawie imigrantów. Z drugiej strony cierpiące przez kryzys imigracyjny Włochy i antyimigranckie Węgry, które zawiązały swoisty sojusz. Przepaść między tymi postawami rośnie z każdym dniem i może rozsadzić całą Unię Europejską. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Foto: A.Carrasco Ragel / PAP/EPA | Video: Reuters Matteo Salvini znany jest z ostrego języka

Do kolejnej w ostatnich dniach ostrej wymiany zdań na temat migracji doszło między szefem dyplomacji Luksemburga Jeanem Asselbornem a ministrem spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvinim. Asselborn zarzucił Salviniemu stosowanie "faszystowskich metod i tonów".

W ten sposób luksemburski minister skomentował w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" swoje piątkowe spięcie z Salvinim w czasie konferencji Unii Europejskiej na temat migracji w Wiedniu.

Wicepremier i szef MSW Włoch mówił tam, że jego celem jest poprawa życia jego rodaków po to, by rodziło się więcej dzieci, a nie zastępowanie młodych pokoleń imigrantami z Afryki. Salvini dodał, że jego kraj nie chce "nowych niewolników". Szef MSZ Włoch o "szaleństwie lewicowej Europy" Rezolucja... czytaj dalej »

"To nie żaden faszyzm"

Na te słowa zareagował Asselborn, przypominając, że także Włosi byli imigrantami i wielu z nich przyjechało do Luksemburga do pracy. Swoją wypowiedź szef dyplomacji zakończył wulgarnym słowem.

W rozmowie z niemieckim tygodnikiem Asselborn, odnosząc się do tej wymiany zdań, stwierdził, że słowa Salviniego to było dla niego "za dużo". Następnie wyraził opinię, że starzejąca się Europa potrzebuje legalnej imigracji. - Salvini stosuje metody i tony faszystów z lat 30. - oświadczył szef MSZ Luksemburga.



Na te słowa zareagował w niedzielę włoski wicepremier. Na Twitterze napisał, że jego polityka to "nie żaden faszyzm, ale tylko przestrzeganie reguł".



Ma dico io, che problemi hanno in #Lussemburgo?!?

Nessun fascismo, soltanto rispetto delle regole.

Se gli piacciono tanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi.

Buona domenica a tutti, cin cin pic.twitter.com/psx29NTPpa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 16, 2018



Odnosząc się do Asselborna, dodał: - Jeśli tak lubi imigrantów, niech przyjmie ich wszystkich w Luksemburgu. My we Włoszech przyjęliśmy już ich zbyt dużo - stwierdził Salvini.



- Socjalistyczny minister z raju podatkowego, jakim jest Luksemburg, po tym, jak porównał naszych dziadków - włoskich migrantów do nielegalnych imigrantów przypływających dzisiaj, po tym, jak przerwał moje wystąpienie, krzycząc gó*** (franc. merde), teraz nazywa mnie faszystą - grzmiał Salvini. Zapytał retorycznie: - Jakie oni mają problemy w tym Luksemburgu?