"Najtrudniejszy dzień w moim życiu"

9.04 | To na pewno był jeden z trudniejszych dni w moim życiu, chyba nawet najtrudniejszy - mówił o 10 kwietnia 2010 roku Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej. Odniósł się też do sprawy pomnika ofiar katastrofy w Warszawie, który ma zostać odsłonięty w VIII rocznicę smoleńskiej tragedii. - Najbardziej przykre jest dla mnie to, że buduje się jakieś podziały - a tak czyni Platforma Obywatelska - wokół kwestii upamiętnienia tych, którzy zginęli - mówił prezydent.

