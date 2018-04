Video: tvn24

Kaczyński o dochodzeniu do prawdy

11.10 | - Możliwe, że nie poznamy prawdy bo nie da się jej ustalić - takimi słowami Jarosław Kaczyński zwrócił się do obecnych podczas 90. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej we wtorek na Krakowskim Przedmieściu. Przez lata prezes PiS powtarzał, że dojście do prawdy jest coraz bliżej. - Prawda zwycięża. Dochodzimy do prawdy - mówił w ubiegłym roku. - Usłyszymy ostateczną odpowiedź, niezależnie od tego jaka ona będzie - powtarzał dwa miesiące temu.

