Psi poród na lotnisku. Urodziło się osiem szczeniaków

Dwa psy podróżowały ze swoimi właścicielkami z Tampy na Florydzie do Filadelfii. Jeden z nich niespodziewanie zaczął rodzić. Reakcja służb lotniskowych była błyskawiczna.

Relacja na żywo

Urodziła szczeniaczki w lisiej norze. Pomogli strażacy Szczeniaków było... czytaj dalej » Kobiety wiedziały, że dwuletnia suczka labradora retrievera niedługo urodzi, jednak nie zdawały sobie sprawy, że stanie się to tak szybko. Psia ciąża trwa z reguły około 65 dni. Jej termin się zbliżał, ale szczęśliwe rozwiązanie miało nastąpić dopiero w Filadelfii.

Psia mama miała jednak inne plany.

Gdy suczka zaczęła rodzić, na wezwanie kobiet szybko zareagowała grupa ratowników, a przebieg wydarzeń na żywo relacjonowała w mediach społecznościowych lokalna straż pożarna.

"To dziewczynka!", "Dumny tata czeka na ostatniego szczeniaka", "Siedmiu chłopców, jedna dziewczynka. Czas odpocząć" - pisali.

Przy całym zdarzeniu nie brakowało ojca nowo narodzonych szczeniąt. Pies Golden Nugget nadzorował pracę ratowników.



The proud papa, “Nugget” waits for his last baby #AirportPuppiespic.twitter.com/3qcG6gcBlj — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) 25 maja 2018

- Nigdy nie widziałam podobnego zdarzenia na lotnisku - skomentowała sytuację rzeczniczka lotniska Emily Nipps.

Cała gromadka ośmiu szczeniąt - siedmiu psiaków i jednej suczki - jest zdrowa. Maluchy dostały imiona po ratownikach, którzy pomagali przy porodzie. - Drugi to Larry - pochwalił się Larry Glanton, ze straży pożarnej w Tampie.

Van Atter i jej matka spóźniły się na lot, ale w trakcie akcji porodowej pomagało im wielu innych pasażerów.

W końcu, razem ze swoimi właścicielkami, psy udały się do Filadelfii samochodem. Już nie w czwórkę - jak planowano - a w dwunastkę.

Lot z psem po 45 dniach ciążowych jest ryzykowny i niezalecany, bo grozi zbyt wczesnym porodem.