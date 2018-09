Akademia zmienia zdanie. Na razie nie będzie nowej oscarowej kategorii

Utworzenie kategorii "najlepszy film popularny" organizatorzy gali rozdania Oscarów zapowiedzieli na początku sierpnia. "Zimna wojna" umacnia się w wyścigu po Oscara. "Nie wyobrażam sobie, żeby Polska jej nie wybrała" "Zimna wojna"... czytaj dalej »

Pomysł został jednak zdecydowanie skrytykowany przez przemysł filmowy. Ostrzegano, że doprowadzi to do rozróżnienia filmów na popularne - na przykład wielkie produkcje o superbohaterach - i pozostałe, postrzegane w efekcie jako "niepopularne", co zmniejszy zainteresowanie nimi. Nie było również jasne, według jakiego klucza byłyby rozróżniane filmy ubiegające się o statuetkę w nowej kategorii "najlepszy film popularny" i istniejącej już "najlepszy film".

W czwartek Akademia oświadczyła jednak, że "wprowadzenie jakiejkolwiek nowej nagrody dziewięć miesięcy przed (przyszłoroczną galą) stwarza wyzwania dla filmów, które zostały już się ukazały", a sama propozycja wymaga dalszej debaty. W związku z tym "nowa kategoria nie pojawi się na nadchodzącym, 91. rozdaniu nagród" w 2019 roku.

"Zapowiedź nowej nagrody spotkała się z całym wachlarzem reakcji, co uzmysłowiło nam potrzebę dalszej dyskusji z naszymi członkami" - stwierdziła dyrektor generalna Akademii Dawn Hudson w wydanym w czwartek oświadczeniu.

Jak przypomina Reuters, w ostatnich latach członkowie Akademii przyznawali Oscara za najlepszy film niezależnym produkcjom takim jak "Moonlight" i "Kształt wody", a nie superprodukcjom w stylu filmów z serii Gwiezdnych Wojen czy obrazów o superbohaterach jak "Wonder Woman".

Zgodnie z zapowiedziami zmianą, z której Akademia się nie wycofała, będzie skrócenie czasu transmisji gali do trzech godzin. W związku z tym część statuetek rozdawana ma być w trakcie przerwy reklamowej. Nie wskazano jednak, o które kategorie chodzi.

Ceremonia rozdania najważniejszych nagród filmowych ma również odbywać się bliżej początku roku. Jak zapowiedziano, w 2020 roku zorganizowana zostanie 9 lutego. Tegoroczna gala miała miejsce 24 marca. Z kolei przyszłoroczna odbędzie się 24 lutego.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:



- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9