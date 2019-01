Oscary 2019. Lista nominowanych

"Roma" i "Faworyta" zdominowały tegoroczną listę nominacji do Oscarów. Oba tytuły mają po dziesięć nominacji, w tym w najważniejszych kategoriach. Trzy nominacje otrzymała "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

Aktorka Tracee Ellis Ross oraz aktor, reżyser i scenarzysta Kumail Nanjiani ogłosili we wtorek w Los Angeles listę nominowanych do tegorocznych Oscarów.

"Zimna wojna" z trzema nominacjami do Oscara Najwięcej nominacji - po dziesięć - zdobyły filmy "Roma" Alfonso Cuarona i "Faworyta" Yorgosa Lanthimosa.

"Roma" Cuarona, która otrzymała Złotego Lwa w Wenecji nominowana została również za najlepszy scenariusz i reżyserię. Tytułowa Roma to nazwa dzielnicy w meksykańskiej metropolii, gdzie rozgrywa się akcja w latach 70. zeszłego wieku, a sam film jest opowieścią o roku z życia średnio zamożnej rodziny. Meksykański mistrz srebrnego ekranu, łączy wątki fikcyjne z autobiograficznymi. "Roma" zdobyła już Złoty Glob dla najlepszego filmu zagranicznego a Alfonso Cuaron dla najlepszego reżysera.

Sam Cuaron ma szansę na Nagrodę Akademii jako producent (najlepszy film), reżyser (najlepsza reżyseria i najlepszy film nieanglojęzyczny), scenarzysta (najlepszy scenariusz oryginalny) i autor zdjęć. Do pełnego pakietu brakuje mu jedynie nominacji w kategorii najlepszego montażu.

Poza "Zimną wojną" i "Romą" w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego nominowane są: "Kafarnaum" (Liban),"Złodziejaszki" (Japonia) i "Werk ohne Autor" (Niemcy).

Walka o lepszy los

Na Oscara ma szansę "Kafarnaum" Nadine Labaki. Libańska reżyserka, która w 2007 roku zachwyciła świat swoim debiutanckim "Karmelem", była jedną z głównych faworytek do tegorocznej Złotej Palmy w Cannes. Ostatecznie otrzymała Nagrodę Jury.



Tytuł pochodzi od nazwy biblijnego miasta, zwanego "drugą ojczyzną Chrystusa". Nigdzie Jezus nie dokonał tylu cudów, co w Kafarnaum, jednak jego mieszkańcy kpili z niego i jawnie go odrzucali.

"Zain ma 12 lat, a ulica jest jego szkołą przetrwania. Kiedy rodzice wydają jego młodszą siostrę – wbrew jej woli – za starszego mężczyznę, chłopiec buntuje się i ucieka z domu. Postanawia zrobić wszystko, by uratować najbliższą mu osobę. Wkrótce na swej drodze spotyka parę cyrkowców o gołębich sercach oraz samotną matkę z maleńkim synkiem. Ich losy połączy wspólny cel: poszukiwanie miejsca, które mogliby nazwać domem" - piszą producenci filmu.



Trzecia fabuła w dorobku Labaki, porównywana jest do "Slumdoga. Milionera z ulicy" Danny’ego Boyle’a, który zdobył osiem Oscarów.

Zwycięzca z Cannes

O Oscara walczyć będzie zdobywca tegorocznej Złotej Palmy w Cannes Hirokazu Koreeda i jego najnowsze dzieło "Złodziejaszki".

Członkowie przedstawionej w filmie wielopokoleniowej rodziny, która mieszka pod jednej dachem, utrzymują się z emerytury babci, dorywczych prac i drobnych kradzieży. Jednak łączą ich również mroczne tajemnice z przeszłości. Pewnego dnia w ich domu zjawia się zaniedbywana dziewczynka z sąsiedztwa. To wydarzenie umacnia poczucie wspólnoty.

Koreeda, podobnie jak w poprzednich swoich filmach, sięga po relacje rodzinne. Tym razem jednak stawia pytanie co tworzy rodzinę, próbuje nakreślić jej definicję jak i określić konsekwencje płynące z takiego opisu więzi.

Artysta kontra system

Po raz kolejny do walki o Oscara staje Florian Henckel von Donnersmarck - zdobywca Nagrody Akademii za głośny dramat "Życie na podsłuchu". W najnowszym filmie "Werk ohne Autor" Henckel von Donnersmarck wraca do tematu zagmatwanej historii powojennych Niemiec. Premierę miał podczas weneckiego festiwalu.

Reżyser w ponad trzygodzinnym dramacie mierzy się z obrazem pokolenia uwikłanego w nazizm i stawia pytania o postawę artysty wobec ideologii. Niemiecki reżyser - podobnie jak w "Życiu na podsłuchu" - stawia artystę w obliczu represyjnego systemu, który nie znosi wolności twórczej i swobody artystycznej wypowiedzi.

Klamra czasowa akcji "Werk ohne Autor" obejmuje 25 lat. Głównego bohatera poznajemy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale gdy już naziści dokonują oczyszczania aryjskiego społeczeństwa z jednostek słabszych, chorych, nie przystających do idealnego wzorca obywatela Rzeszy. Jednak, co ważne, reżyser nie buduje rzeczywistości zerojedynkowej, z łatwymi odpowiedziami na trudne pytania - co może się członkom Akademii spodobać.

Historyczna nominacja

Wśród dziesięciu filmów nominowanych w kategorii najlepszego filmu znalazła się "Czarna pantera". Jest to pierwsza w historii nagród produkcja, powstała na podstawie komiksu o super bohaterach. Film, który 2018 rok zakończył na szczycie amerykańskiego box office'u, sięga po afrofuturuzm i kwestie tożsamości. Cała obsada składa się z Afroamerykanów. "Czarna pantera" nominowana została w sześciu innych kategoriach.

Pełna lista nominowanych

NAJLEPSZY FILM

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Czarna pantera"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Green Book"

"Narodziny gwiazdy"

"Roma"

"Vice"

NAJLEPSZY REŻYSER

Alfonso Cuaron

Spike Lee

Yorgos Lanthimos

Adam McKay

Paweł Pawlikowski





NAJLEPSZY AKTOR

Christian Bale "Vice"

Bradley Cooper "Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe "At Eternity's Gate"

Rami Malek "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen "Green Book"





NAJLEPSZA AKTORKA

Yalitza Aparicio "Roma"

Glen Close "Żona"

Olivia Colman "Faworyta"

Lady Gaga "Narodziny gwiazdy"

Melissa McCarthy "Can You Ever Forgive Me?"





NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams "Vice"

Marina de Tavira "Roma"

Regina King "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone "Faworyta"

Rachel Weisz "Faworyta"





NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali "Green Book"

Adam Driver "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Sam Elliot "Narodziny gwiazdy"

Richard E. Grant "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell "Vice"



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"The Ballad of Buster Scruggs"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Can You Ever Forgive Me?"

"If Beale Street Could Talk"

"Narodziny gwiazdy"





NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Faworyta"

"First Reformed"

"Green Book"

"Roma"

"Vice"



NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Detainment"

"Fauve"

"Marguerite"

"Mother"

"Skin"





NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Roma" (Meksyk)

"Kafarnaum" (Liban)

"Werk Ohne Autor" (Niemcy)

"Zimna wojna" (Polska)

"Złodziejaszki" (Japonia)





NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

"Granica"

"Maria, królowa Szkotów"

"Vice"



NAJLEPSZA ORYGINALNA ŚCIEŻKA MUZYCZNA

"Czarna pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"If Beale Street Could Talk"

"Mary Poppins. Powrót"

"Wyspa psów"





NAJLEPSZA PIOSENKA

"All The Stars" - z filmu "Czarna pantera"

"I'll Fight" - z filmu "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" - z filmu "Mary Poppins powraca"

"Shallow" - z filmu "Narodziny gwiazdy"

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" - z filmu "The Ballad of Buster Scruggs"





NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU

"Czarna pantera"

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Ciche miejsce"

"Roma"





NAJLEPSZY DŹWIĘK

"Czarna pantera"

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"





NAJLEPSZY MONTAŻ

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Green Book"

"Vice"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Czarna pantera"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Roma"



NAJLEPSZE ZDJĘCIA

"Zimna wojna" Łukasz Żal

"Faworyta" Robbie Ryan

"Werk Ohne Autor" Caleb Deschanel

"Roma" Alfonso Cuaron

"Narodziny gwiazdy" Matthew Libatique





NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Avengers: Wojna bez granic"

"Krzysiu, gdzie jesteś?"

"Pierwszy człowiek"

"Player One"

"Han Solo: Gwiezdne wojny - historie"