Szykują się zmiany w Oscarach: nowa kategoria i krótsza transmisja

Od przyszłego roku Oscary przyznawane będą w nowej kategorii, za najlepszy film popularny - poinformowała Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS). Zmianie ulegnie też długość transmisji z gali rozdania nagród. Ma być ograniczona do trzech godzin.

O zmianach organizatorzy poinformowali w środę na Twitterze.



Branżowe media dotarły też do listu władz Akademii skierowanego do jej członków. Zdradza on nieco więcej szczegółów dotyczących zmian.

"Bardziej przystępna dla widzów"

Akademia zapowiedziała, że będzie przyznawać Oscary za najlepszy film popularny (wyjątkowe osiągnięcia w kinie popularnym). Nie zdradzono jednak żadnych szczegółów dotyczących nowej kategorii. Mamy poznać je wkrótce.

Zgodnie z zapowiedziami w celu skrócenia czasu transmisji gali część statuetek rozdawana będzie w trakcie przerwy reklamowej. Organizatorzy nie podali, których kategorii dotyczy ta zmiana.

"Chcemy zapewnić rozrywkę na trzy godziny i uczynić ją bardziej przystępną dla widzów na całym świecie" - argumentują w liście władze Akademii.

Najsłabszy wynik w historii Oscarów

Ostatnią galę, która odbyła się w marcu tego roku i trwała cztery godziny, oglądało w Stanach Zjednoczonych 26,5 miliona widzów. To najsłabszy wynik w historii Oscarów.

Organizatorzy poinformowali też, że ceremonia wręczenia nagród w 2020 roku odbędzie się nieco wcześniej - 9 lutego. Tegoroczna gala miała miejsce 24 marca. Z kolei przyszłoroczna odbędzie się 24 lutego.

