Diament wart 30 milionów dolarów i łzy wzruszenia. Lady Gaga odebrała Oscara i rozgrzała sieć





Lady Gaga zdobyła Oscara za piosenkę "Shallow". Utwór zaśpiewała razem z Bradleyem Cooperem w trakcie gali. Były "namiętne spojrzenia" i owacja w Dolby Theatre. Do tego czarna suknia oraz zjawiskowy naszyjnik z historią. Lady Gaga odebrała Oscara i - w swoim stylu - rozgrzała sieć.

Lady Gaga walczyła o Oscara w dwóch kategoriach - najlepszej aktorki i najlepszej piosenki. W "Narodzinach gwiazdy", wyreżyserowanych przez Bradleya Coopera, Gaga zagrała charyzmatyczną piosenkarkę Ally Maine. Utwór "Shallow", pochodzący z tego filmu, zdążył już podbić listy przebojów na całym świecie. Właśnie za tę piosenkę Gaga dostała Oscara.

ZOBACZ >> Gaga i Cooper pierwszy raz wykonali publicznie "Shallow"

Lady Gaga i Bradley Cooper na rozdaniu Oscarów

Gaga z Bradleyem Cooperem zaśpiewali w czasie gali "Shallow". Między piosenkarką i aktorem - którzy w filmie "Narodziny gwiazdy" grają parę - widać niesamowitą chemię. Wykonanie zostało nagrodzone gromkimi brawami, robi też furorę w internecie.

"Koniecznie muszę sobie znaleźć kogoś, kto będzie na mnie patrzył tak, jak Lady Gaga patrzy na Bradleya Coopera" - napisał jeden z użytkowników Twittera.



Lady Gaga and Bradley Cooper are just goals, probably a relationship goal. Their performance electrified the whole place. What a scintillating performance. #Oscarspic.twitter.com/bopPcpJvJn — Canadian ChukwuEmeka (@GodspowerTweets) 25 lutego 2019







Definitely get yourself somebody that looks at you like Lady Gaga looks at Bradley Cooper. #oscarspic.twitter.com/7TnrHug8WV — Jezza M (@JezzaMxwll) 25 lutego 2019

Lady Gaga bardzo czule o Cooperze

Przy odbieraniu Oscara Lady Gaga nie kryła łez. Wygłosiła emocjonalne przemówienie. Gwiazda podziękowała współtwórcom piosenki, swojej rodzinie i Bradleyowi Cooperowi.

"Nie istnieje na świecie inna osoba niż ty - która mogłaby ze mną zaśpiewać tę piosenkę" - powiedziała Gaga do kolegi z planu.





Wyświetl ten post na Instagramie. We just wanted to take another look at them. Click the link in our bio to see Bradley Cooper and Lady Gaga perform “Shallow” at the #Oscars.⁣ Photograph by Rob Latour Post udostępniony przez Rolling Stone (@rollingstone) Lut 24, 2019 o 7:32 PST





Zaznaczyła też, że sukces zawdzięcza ciężkiej pracy.

"Nie chodzi zwycięstwo, ale o to, żeby się nie poddawać. Jeśli masz jakieś marzenie - musisz o nie walczyć. Pasja wymaga dyscypliny. Nie jest ważne ile razy spotkasz się z odmową, upadniesz czy zostaniesz pobity. Ważne ile razy wstaniesz, pokażesz odwagę i będziesz parł do przodu" - mówiła odbierając nagrodę.

Źródło: PAP/EPA ETIENNE LAURENT Twórcy piosenki "Shallow" z Oscarami

Naszyjnik Gagi za 30 milionów dolarów

Lady Gaga na oscarowej gali wystąpiła we wspaniałej czarnej sukni zaprojektowanej specjalnie na tę okazję przez Alexandra McQueena. Jej look dopełniły dodatki - długie, klasyczne rękawice i olśniewający diamentowy naszyjnik od Tiffany'ego warty... 30 milionów dolarów. Legendarny, żółty kamień został odkryty ponad 100 lat temu. Nosiły go tylko 3 kobiety: aktywistka Mary Whitehouse, Audrey Hepburn przy promowaniu "Śniadania u Tiffany'ego", a teraz Lady Gaga.

Oprócz Gagi Oscary za "Shallow" otrzymali też pozostali twórcy piosenki - Mark Ronson, Anthony Rossomando i Andrew Wyatt.



Lady Gaga is wearing a $30,000,000 128-carat @TiffanyAndCo diamond to the #Oscars



The last person to wear it? Audrey Hepburn pic.twitter.com/4hsRuQtdg5 — Complex Style (@ComplexStyle) 25 lutego 2019

ZOBACZ >> Nasza relacja z oscarowej gali i lista wszystkich zwycięzców