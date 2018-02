Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

23.01.2018 | "Twój Vincent" nominowany do Oscara. "Nie było...

Jesteśmy pierwsi, jesteśmy prekursorami - mówił "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Marcin Cejrowski, redaktor naczelny portalu plejada.pl. Odniósł się w ten sposób do nominacji polsko-brytyjskiej produkcji "Twój Vincent" w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana do Oscara. Cejrowski dodał, że bez względu na to czy będzie statuetka, czy też nie, możemy być dumni z tego filmu. - Nominacja w ogóle nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo to jest wspaniała produkcja - wtórowała mu Monika Krajewska, dziennikarka "Faktów" TVN. Goście zwrócili uwagę, że przeszło 100 malarzy na całym świecie zaangażowało się do stworzenia filmu, który powstał w pełni z użyciem techniki malarskiej.

