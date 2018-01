"Twój Vincent" z nominacją do Oscara. "Jesteśmy w pozycji Dawida i Goliata"





»

Polsko-brytyjska produkcja "Twój Vincent" w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana została nominowana do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. - Czekałam na nominację, ale nie wyczekuję nagrody. Jesteśmy w pozycji Dawida i Goliata. Nie widzę dużych szans w walce z filmami, które mają budżet rzędu 175 milionów dolarów - mówiła Kobiela w rozmowie z TVN24.

Nominacje do prestiżowej nagrody ogłoszono we wtorek w Los Angeles. Wśród wyróżnionych w kategorii najlepszego filmu animowanego znalazł się obraz współtworzony przez Dorotę Kobielę. Polsko-brytyjska produkcja zmierzy się z: "Coco", "Fernando", "Dzieciak rządzi" i "The Breadwinner".

"Twój Vincent" nominowany do nagrody BAFTA Brytyjska... czytaj dalej » - Na pewno nastąpiła eksplozja radości. Siedzieliśmy zaciskając ręce i zostaliśmy wyczytani jako ostatni. Cały czas jestem w innym świecie, w innej bajce - relacjonowała w rozmowie z TVN24 Dorota Kobiela, współtwórczyni filmu.

Kobiela powiedziała, że nie wie, czy możliwe są jeszcze jakieś działania, które mogłyby zwiększyć szansę filmu w drodze do Oscara.

- Promocja oscarowa już się wydarzyła i trwała jeszcze jesienią - wyjaśniła.

- Wszystko już jest w rękach członków Akademii - oceniła reżyserka.

- Ta nominacja jest czymś zupełnie wyjątkowym. Tak naprawdę czekałam na na nią, ale nie wyczekuję nagrody. Jesteśmy w pozycji Dawida i Goliata. Nie widzę dużych szans walki z filmami, które mają budżet rzędu 175 milionów dolarów - podkreśliła Kobiela, przypominając, że budżet "Twojego Vincenta" wynosił pięć milionów dolarów.

Artystka dodała jednak, że cały czas wierzy w wygraną. - To nie jest kolejna wielka produkcja familijna z gigantycznym budżetem. To film o wybitnym, wspaniałym malarzu, artyście, którego wiele osób kocha i podziwia - stwierdziła Kobiela.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nominacja do Oscara dla "Twojego Vincenta". "Nie widzę dużych szans"

Pierwszy taki film w historii

To pierwszy w historii film pełnometrażowy stworzony w pełni techniką malarską.

Najpierw nakręcono zdjęcia z udziałem aktorów, następnie wyświetlano na płótnie pojedyncze kadry, które artyści klatka po klatce odmalowywali, by stworzyć ujęcie.

Do nakręcenia filmu wykorzystano 65 tysięcy obrazów namalowanych przez 125 malarzy z 20 krajów - 65 z Polski, 60 z zagranicy - którzy zostali wybrani na podstawie pięciu tysięcy nadesłanych zgłoszeń.

"Polskie kino jest kobietą". Doskonały rok kinematografii Srebrny... czytaj dalej » Film współtworzyli malarze 15 narodowości - pochodzący między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Grecji, Ukrainy - którzy nigdy się nie spotkali. Pracowali w Grecji, Wrocławiu i Gdańsku. Łącznie zużyli trzy tysiące litrów farby.

Detektywistyczna animacja

Film to efekt polsko-brytyjskiej współpracy. Za scenariusz oraz reżyserię odpowiadają Dorota Kobiela oraz Hugh Welchman (przy scenariuszu współpracował także Jacek Dehnel). Film wyprodukowały polska wytwórnia BreakThru Films oraz brytyjska Trademark Films.



Fabuła przywodzi na myśl filmy detektywistyczne - syn przyjaciela Vincenta van Gogha ma dostarczyć list malarza do jego brata, jednak kiedy wyjeżdża w poszukiwaniu Theo van Gogha, postanawia podjąć się próby rozwiązania zagadki śmierci malarza - do tej pory uznawanej za samobójstwo.

90. gala wręczenia Oscarów odbędzie się w Los Angeles 4 marca.