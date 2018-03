Foto: PAUL BUCK/PAP/EPA Video: Reuters TV

Mężczyzna ukradł statuetkę Oscara Frances McDormand

06.03 | Na balu po gali rozdania Oscarów skradziono statuetkę Frances McDormand, która dostała ją za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą. Terry Bryant chwalił się nią w internecie i wśród gości Balu Gubernatora. Mówił, że otrzymał ją jako najlepszy producent, lub za najlepszą muzykę. Zdemaskował go jeden z fotoreporterów, który nie pamiętał go z rozdania nagród i zawiadomił policję. Bryant trafił do aresztu, a statuetka Oscara wróciła do aktorki. Fragment programu "Dzień po dniu".

»