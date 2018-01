Te filmy powalczą o Oscary. Nominacje ogłoszone





"Kształt wody" Guillermo Del Toro zdobył 13 nominacji do Oscara. Film ma szanse na statuetki między innym w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyser, scenariusz oryginalny.

Zdobywca Złotego Lwa tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, czyli "Kształt wody" Guillermo del Toro zdominował najważniejsze kategorie filmowe. Dzieło meksykańskiego twórcy powalczy o 13 statuetek.

Postawili na różnorodność

"Twój Vincent" z nominacją do Oscara. Greta Gerwig, twórczyni "Lady Bird" została piątą w historii nagród kobietą nominowaną w kategorii reżyserskiej. Jej film znalazł się również wśród dziewięciu najlepszych tytułów.

Jordan Peele, twórca głośnego "Uciekaj!" został piątym afroamerykańskim reżyserem z nominacją w tej kategorii. Peele ma także szansę na statuetkę za scenariusz oryginalny. Rachel Morrison ("Mudbound") to z kolei pierwsza w historii kobieta z nominacją za najlepsze zdjęcia.

Osiem nominacji zdobył dramat wojenny "Dunkierka" Christophera Nolana. Jeden z największych faworytów - "Trzy billboardy za Ebbing - Missouri" zdobył siedem nominacji. Film zdominował między innymi tegoroczne rozdanie Złotych Globów, zdobywając cztery statuetki, w tym dla najlepszego filmu dramatycznego.

Wśród nominowanych aktorek pierwszoplanowych znalazły się: Sally Hawkins ("Kształt wody"), Frances McDormand ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"), Margot Robbie ("Jestem najlepsza"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") i Meryl Streep ("Czwarta władza"), a wśród aktorów pierwszoplanowych: Timothee Chalamet ("Tamte dni, tamte noce"), Daniel Day-Lewis ("Nić widmo"), Gary Oldman ("Czas mroku"), Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq") i Daniel Kaluuya ("Uciekaj!").

Oglądaj Wideo: UIP Zwiastun filmu "Tamte dni, tamte noce"



Willem Dafoe dla tvn24.pl: aktorstwo pozostaje dla mnie wielką zagadką Wśród drugoplanowych kreacji członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej dostrzegli aktorów: Willema Dafoe ("Florida Project"), Richarda Jenkinsa ("Kształt wody"), Christophera Plummera ("Wszystkie pieniądze świata"), Sama Rockwella ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri") i Woody'ego Harrelsona ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"), oraz aktorki: Mary J. Blige ("Mudbound"), Hong Chau ("Pomniejszenie"), Allison Janney ("Jestem najlepsza"/"I, Tonya"), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Octavia Spencer ("Kształt wody") i Lesley Manville ("Nić widmo").



Na statuetki za najlepszy scenariusz oryginalny szanse mają Guillermo del Toro i Vanessa Taylor ("Kształt wody") i Kumail Nanjiani i Emily V. Gordon ("I tak Cię kocham"), oraz reżyserzy "Lady Bird", "Trzech billboardów..." i "Uciekaj!", z kolei zaś za scenariusz adaptowany: Scott Frank i James Mangold ("Logan"), James Ivory ("Tamte dni, tamte noce"), Scott Neustadter i Michael H. Weber ("The Disaster Artist"), Aaron Sorkin ("Gra o wszystko"/"Molly's Game") oraz Virgil Williams i Dee Rees ("Mudbound").

Polski akcent

W piątce najlepszych pełnometrażowych filmów animowanych znalazł się polsko-brytyjski "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmanna. Film w swojej kategorii zmierzy się z "Coco", "Fernando", "Dzieciak rządzi" i "The Breadwinner".

- Na pewno nastąpiła eksplozja radości, bo siedzieliśmy zaciskając ręce i zostaliśmy wyczytani jako ostatni. Cały czas jestem w innym świecie, w innej bajce - powiedziała w rozmowie z TVN24 Dorota Kobiela, współtwórczyni filmu.



- Ta nominacja jest zupełnie czymś wyjątkowym. Tak naprawdę czekałam na nominację, ale nie wyczekuję nagrody. Jesteśmy w pozycji Dawida i Goliata. Nie widzę dużych szans walki z filmami, które mają budżet rzędu 175 milionów dolarów - podkreśliła Kobiela, przypominając, że budżet "Twojego Vincenta" wynosił pięć milionów dolarów.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nominacja do Oscara dla "Twojego Vincenta". "Nie widzę dużych szans"

Mocne filmy nieanglojęzyczne

Ruben Oestlund dla tvn24.pl: Kino powinno takie być. Dzikie W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny nie ma większych niespodzianek. Akademia postawiła na pięć wybitnych filmów, spośród których trudno wskazać faworyta.

Jest zdobywca Złotej Palmy w Cannes i sześciu nagród EFA "The Square" Rubena Oestlunda. Jest chilijska "Fantastyczna kobieta" z urzekającą Danielą Vegą w roli głównej. Jest zdobywca Złotego Niedźwiedzia ubiegłorocznego Berlinale - "Dusza i ciało" Ildikó Enyedi, libański "The Insult" Ziada Doueiriego i poruszająca "Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa.

Nominowane zostały także pełnometrażowy dokumenty "Abacus" Steve'a Jamesa, "Faces Places" Agnès Vardy i artysty o pseudonimie JR, "Ikar" Bryana Fogela, "Ostatni w Aleppo" Firasa Fayyada i "Strong Island" Yance'a Forda.

Na nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w pozostałych kategoriach mają szanse także m.in. autorzy filmów "Blade Runner 2049", "Baby Driver", "Piękna i Bestia" oraz "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi".

90. gala wręczenia odbędzie się 4 marca. Poprowadzi ją po raz drugi z rzędu komik Jimmy Kimmel.

Pełna lista nominowanych

NAJLEPSZY FILM

"Tamte dni, tamte noce"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Nić widmo"

"Czwarta władza"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Oglądaj Wideo: Imperial - Cinepix "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



NAJLEPSZY REŻYSER

Christopher Nolan "Dunkierka"

Jordan Peele "Uciekaj!"

Greta Gerwig "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson "Nić widmo"

Guillermo Del Toro "Kształt wody"



NAJLEPSZY AKTOR

Timothee Chalamet

Daniel Day-Lewis

Daniel Kalyuuya

Gary Oldman

Denzel Washington

NAJLEPSZA AKTORKA

Sally Hawkins

Frances McDormand

Margot Robbie

Saoirse Ronan

Meryl Streep

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Mary J. Blige

Allison Janney

Lesley Manville

Laurie Metcalf

Octavia Spencer

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Willem Dafoe

Woody Harrelson

Richard Jenkins

Christopher Plumer

Sam Rockwell



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Tamte dni, tamte noce"

"The Disaster Artist"

"Logan"

"Gra o wszystko"

"Mudbound"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Pierwsze Oscary wręczone. Temat skandali seksualnych pominięty "I tak cię kocham"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Coco"

"Fernando"

"The Breadwinner"

"Dzieciak rządzi"

"Twój Vincent"



NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Piękna i bestia"

"Czas mroku"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Powiernik królowej"



NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Faces Places"

"Ikar"

"Ostatni w Aleppo"

"Strong Island"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Edith+Eddie"

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes"





NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O'Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote/All of Us"

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Daniela Vega o polskiej publiczności: Wzruszenia, czułość. Przepiękne reakcje "Fantastyczna kobieta"

"The Insult"

"Niemiłość"

"Dusza i ciało"

"The Square"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

"Czas mroku"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak"

NAJLEPSZA ORYGINALNA ŚCIEŻKA MUZYCZNA

Hans Zimmer "Dunkierka"

Johnny Greenwood "Nić widmo"

Alexandre Desplat "Kształt wody"

John Williams "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

Carter Burwell "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



NAJLEPSZA PIOSENKA

"Mighty River" z filmu "Mudbound"

"Mystery of Love" z filmu "Tamte dni, tamte noce"

"Remeber me" z filmu "Coco"

"Stand Up For Something" z filmu "Marshall"

"This Is Me" z filmu "Król rozrywki"



NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"



NAJLEPSZY MONTAŻ

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"I, Tonya"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Oglądaj Wideo: Walt Disney Pictures Polska "Piekna i Bestia" w aktorskiej wersji "Piękna i bestia"

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"



NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Roger A. Deakins "Blade Runner 2049"

Bruno Delbonnel "Czas mroku"

Hoyte van Hoytema "Dunkierka"

Rachel Morrison "Mudbound"

Dan Laustsen "Kształt wody"



NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Blade Runner 2049"

"Strażnicy Galaktyki vol. 2"

"Kong: Wyspa Czaszki"

"Gwiezdne wojny: ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp"