- Mamy pierścienie bezpieczeństwa, które zaczynają się w środku (w Dolby Theatre w Hollywood, gdzie wręczone zostaną statuetki - red.) i rozszerzają się od tego miejsca - powiedział w rozmowie z amerykańskim tygodnikiem "Variety" wiceszef policji w Los Angeles Blake Chow. Dodał, że część funkcjonariuszy zajmuje konkretne pozycje w mieście, innych przydzielono do patroli pieszych, które "mają mieć oko na imprezę".

Na ulicach będzie w niedzielę ponad 500 policjantów, agenci FBI, pomogą także strażacy. Bezpieczeństwa wewnątrz Dolby Theather będą strzec pracownicy ze specjalnej firmy ochroniarskiej - informuje "Variety".

Ze względów bezpieczeństwa z ruchu zostanie wyłączona prawie mila (1,6 kilometra) słynnego Hollywood Boulevard, od Cahuenga Boulevard do La Brea Avenue. To nie jedyne ulice, które będą w niedzielę zamknięte. Będą to także między innymi Highland Avenue i Orange Drive.

DOKŁADNĄ LISTĘ ZAMKNIĘTYCH ULIC (W J. ANGIELSKIM) SPRAWDZISZ TUTAJ



O tym, że mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień związanych z zamkniętymi ulicami, oddział policji w Los Angeles poinformował także na Twitterze.

And the #Oscar goes to?? You’ll have to wait till Sunday to find that out, but we can tell you to expect street closures around the #Hollywood@DolbyTheatre for the @TheAcademy Awards. Full closures here https://t.co/9ZljfAgVI5pic.twitter.com/E4iyud8IVY

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 3 marca 2018