90. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej pod wieloma względami będzie szczególna. Przygotowaliśmy zestawienie "Oscary 2018 w liczbach", które pozwala wyobrazić sobie skalę oscarowego zamieszania. A w niedzielę od północy na tvn24.pl zapraszamy na relację na żywo z wielkiej gali.

Czerwony dywan jest już przygotowany, limuzyny wypolerowane, a złote statuetki ustawiane są w równym rządku. Każda produkcja to setki pracujących ludzi, miliony wydanych dolarów i z pewnością tysiące wypitych kaw. Ceremonia rozdania Nagród Akademii Filmowej odbędzie się już po raz 90., a obejrzy ją kilkaset milionów ludzi na całym świecie.

Chociaż jubileuszowa gala odbędzie się w cieniu skandali seksualnych, to organizatorzy robią, co mogą, żeby ceremonia pamiętana był a przede wszystkim jako wielkie święto kina.

Rekordowe nominacje

Haneke o akcji #MeToo: Gdzie my żyjemy? Czy to nowe średniowiecze? Martwi mnie ten... czytaj dalej » Kompozytor John Williams muzyką do filmu "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" zdobył swoją 51. nominację (najwięcej nominacji kiedykolwiek uzyskał nieżyjący już Walt Disney, który w dorobku zgromadził ich 59). Williams jest też najczęściej nominowaną do Oscara żyjącą osobą na świecie. Ma już w dorobku pięć statuetek.

Meryl Streep zdobyła swoją 21. nominację do Oscara za rolę w "Czwartej władzy". Streep jest najczęściej nominowaną osobą w kategoriach aktorskich w historii tych nagród. Jeśli gwiazda najnowszego filmu Stevena Spielberga otrzyma w niedzielę statuetkę, będzie to jej czwarta w dorobku. Wyrówna tym samym oscarowy rekord Katharine Hepburn.

Piątą kobietą nominowaną do Oscara za najlepszą reżyserię została Greta Gerwig, która zachwyciła świat pierwszym samodzielnie wyreżyserowanym filmem pełnometrażowym "Lady Bird". Jeśli wygra w swojej kategorii, będzie drugą kobietą (po Kathryn Bigelow) ze statuetką za reżyserię. Będzie też czwartym najmłodszym zdobywcą reżyserskiego Oscara.

Piątym w historii nagród afroamerykańskim reżyserem, który ma szansę na nagrodę, jest debiutant Jordan Peele, twórca horroru "Uciekaj!". Jeśli wygra, będzie pierwszym Afroamerykaninem z Oscarem reżyserskim. Peele jest również pierwszym Afroamerykaninem nominowanym jednocześnie w kategoriach: najlepszy film (jako producent), najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz oryginalny.

Pierwszą kobietą, która nominowana została w kategorii najlepsze zdjęcia jest Rachel Morrison, autorka zdjęć do "Mudbound" w reżyserii Dee Rees. Grająca w tym filmie Mary J. Blige jest pierwszą osobą w historii Oscarów nominowaną jednocześnie w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej i w kategorii za najlepszą piosenkę filmową.

Aktorka Octavia Spencer, która zdobyła swoją trzecią nominację do Oscara za rolę w "Kształcie wody", wyrównała zeszłoroczny rekord Violi Davis - pierwszej Afroamerykanki z trzema nominacjami aktorskimi.

Najstarszą osobą nominowaną kiedykolwiek do Oscara jest urodzona w 1928 roku belgijska legenda kina Agnes Varda (która otrzymała Oscara w 2017 roku za całokształt twórczości). Varda wspólnie z francuskim artystą wizualnym JR i Rosalie Vardą nominowani są za pełnometrażowy film dokumentalny "Visages villages". Jest to jednocześnie pierwsza nominacja w dorobku Vardy. Belgijska reżyserka jest starsza zaledwie o osiem dni od Jamesa Ivory'ego, nominowanego za scenariusz adaptowany na potrzeby filmu "Tamte dni, tamte noce".

Najstarszym aktorem nominowanym kiedykolwiek do Oscara jest 88-letni Christopher Plummer, który jest również najstarszym aktorem, który odbierał Oscara. Jako 82-latek otrzymał statuetkę za rolę w "Debiutantach".

Ceremonia w liczbach

90. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w Dolby Theatre. To 17. gala organizowana w tym miejscu. Widownia pomieści 3300 osób.

Nagrody przyznawane są w 24 kategoriach. Najwięcej nominacji - 13 -zdobył w tym roku "Kształt wody" Guillermo Del Toro. Wytwórnia Fox Searchlight może w tym roku za to poszczycić się największą liczbą nominacji w historii swojej działalności. Zdobyła ich aż 20.

Współczesna Rosja bez miłości. Fragment nominowanego do Oscara filmu - Myślisz, że... czytaj dalej » Nominowani walczą o statuetkę ważącą prawie 4 kg. Średnica podstawy Oscara wynosi 13,3 cm, a jej wysokość to blisko 35 cm. Wartość Oscara pokrytego 24-karatowym złotem wynosi około 900 dolarów.

O tytuł najlepszego filmu walczy dziewięć produkcji z 341 filmów, które spełniały warunki formalne do zgłoszenia do nagrody. Swoje głosy w poszczególnych kategoriach oddało 7258 członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej (AMPAS).

Gwiazdy przejdą przez czerwony dywan, który ma szerokość ponad 10 metrów i 274 metry długości. Jego wartość to 24,7 tysiąca dolarów.

Scena, na którą wychodzić będą laureaci Oscarów, została ozdobiona 45 milionami kryształków Svarowskiego, których pokryły łączną powierzchnię 162,6 m kwadratowych.

W zeszłym roku ceremonię oglądały 33 miliony Amerykanów. W tym roku galę zobaczą telewidzowie w co najmniej 225 krajach.

Wieczór wart miliony dolarów

Szacowany ogólny koszt produkcji gali to 44 miliony dolarów.

2,6 miliona dolarów kosztuje 30-sekundowy klip reklamowy wyemitowany podczas telewizyjnego przekazu ceremonii.

Niecałe pięć milionów dolarów wynosił budżet filmu "Uciekaj!", który jest jednym z najtańszych tegorocznych tytułów wśród dziewięciu najlepszych filmów. Zarobił na świecie 255 milionów dolarów.

Z dziewięciu najlepszych filmów najwięcej zarobił film Christophera Nolana "Dunkierka" - aż 526 milionów dolarów na całym świecie. Budżet filmu wyniósł 100 milionów dolarów.

Koszt stylizacji każdej jednej aktorki z tak zwanej "A-list" (największych gwiazd) szacowany jest na 10 milionów dolarów.

Średni koszt stylizacji pań występujących na oscarowej gali to 1,5 miliona dolarów. Szacuje się, że każda oscarowa debiutantka wystrojona będzie w kreacje i dodatki kosztujące średnio 266 tysięcy dolarów.

Szacuje się też, że na lobby oscarowe w tym sezonie wydano 100 milionów dolarów.

Nominowani otrzymają torby upominkowe, których wartość w tym roku wynosi około 100 tysięcy dolarów za każdą.