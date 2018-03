Oscary, które mogą przejść do historii





Już za kilka godzin 90. ceremonia wręczenia Oscarów. Będzie to pierwsza gala po skandalach seksualnych, które wybuchły w październiku ubiegłego roku. Jednak wyjątkowość tego wieczoru polega przede wszystkim na historycznych nominacjach, których w tym roku jest nadzwyczaj dużo.

Mogłoby się wydawać, że w dziewięćdziesięcioletniej historii Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej (AMPAS) zdarzyło się już wszystko. A jednak nie.



"Trzy billboardy...", a może "Kształt wody"? Ostatnie typowania przed wielką galą "And the Oscar... czytaj dalej » Uwaga zagranicznych mediów skupiona jest między innymi na Rachel Morrison - pierwszej kobiecie nominowanej w kategorii najlepsze zdjęcia.

Morrison historyczną nominację zdobyła za "Mudbound". To pierwszy film Netflixa, który trafił do limitowanej dystrybucji kinowej i ma szanse na statuetki. Chociaż wielu wytyka członkom AMPAS brak dostrzeżenia Dee Rees w kategorii reżyserskiej, artystka stała się jednak pierwszą Afroamerykanką nominowaną w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany.

Grająca w "Mudbound" drugoplanową rolę Mary J. Blige jest z kolei pierwszą osobą, która w jednym roku ma szansę na statuetkę w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa i najlepsza piosenka.

Reżyserzy na miarę złota

Co ciekawe, w tym roku na pięciu nominowanych w kategorii reżyserskiej aż cztery osoby otrzymały tę nominację po raz pierwszy: Jordan Peele, Greta Gerwig, Guillermo Del Toro i Christopher Nolan.

Pierwszym Afroamerykaninem, który zdobył nominacje w kategoriach: najlepszy film (jako producent), najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz oryginalny jest Jordan Peele, twórca horroru "Uciekaj!".

Peele jest piątym nominowanym afroamerykańskim reżyserem w historii nagród. Jeśli wygra, będzie pierwszy i przejdzie do historii.

Jeśli "Uciekaj!" zostanie najlepszym filmem, stanie się pierwszym zwycięskim tytułem z z czterema lub mniej nominacjami od 1933 roku. W podobnej sytuacji jest "Czwarta władza" Stevena Spielberga, walcząca o statuetki w dwóch kategoriach.

Oglądaj Wideo: United International Pictures Polska "Uciekaj!" reż. Jordan Peele

Greta Gerwig jest piątą w historii kobietą nominowaną za reżyserię. Jeśli wygra, będzie drugą kobietą po Kathryn Bigelow z tą nagrodą. Jeśli "Lady Bird" zostanie najlepszym filmem roku, będzie to drugi film stworzony przez kobietę w 90-letniej historii Oscarów z najważniejszą nagrodą.



Guillermo Del Toro, którego "Kształt wody" zdobył w tym roku najwięcej nominacji, może zostać trzecim reżyserem z Meksyku z Oscarem za reżyserię, Jeśli tak się stanie, dołączy do swoich przyjaciół Alejandro Inarritu ("Birdman" i "Zjawa") i Alfonso Cuarona ("Grawitacja").

Najmłodszy i najstarszy aktor

Octavia Spencer, gwiazda "Kształtu wody", wyrównała rekord ustanowiony w zeszłym roku przez Violę Davis i jest drugą Afroamerykanką z trzema aktorskimi nominacjami na koncie.

Gwiazdor "Tamtych dni, tamtych nocy" Luki Guadagnino, 22-letni Timothee Chalamet może zostać najmłodszym aktorem w historii, który wygrał Oscara dla najlepszego aktora. Do tej pory najmłodszym jest Adrien Brody, który sięgnął po statuetkę za "Pianistę" w wieku 29 lat. Chalamet jest obecnie trzecim najmłodszym aktorem z nominacją.

Oglądaj Wideo: UIP Zwiastun filmu "Tamte dni, tamte noce"



Christopher Plummer, który w wieku 82 lat sięgnął po Oscara za "Debiutantów", ma szansę na pobicie własnego rekordu. Jeśli 88-latek wygra, po raz drugi zostanie najstarszym aktorem z nagrodą AMPAS.

Legenda z szansą na Oscara

Legenda europejskiego kina Agnes Varda jest obecnie najstarszą osobą nominowaną do Oscara. 89-letnia Varda razem z JR-em (francuskim artystą wizualnym) i Rosalią Vardą są nominowani w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Jeśli wygrają, będzie to pierwszy Oscar w dorobku Vardy.



Twórca "Strong Island" Yance Ford jest pierwszym otwarcie transseksualnym reżyserem, który zdobył nominację do Oscara. Ford wspólnie z producentką Joslyn Branes mają szansę w kategorii najlepszy film dokumentalny. Jeśli wygra, będzie pierwszym transseksualistą z Oscarem.



"Dunkierka" jest drugim filmem z największą liczbą nominacji. Jeśli otrzyma Oscara w kategorii najlepszy film, będzie to pierwszy taki film od 1932 roku, który nie miał żadnych nominacji aktorskich i za scenariusz.



Jeśli najlepszym filmem nocy zostanie obraz "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", będzie to czwarty w historii nagród film, którego twórca nie otrzymał nominacji reżyserskiej.

Pierwszy Azjata i pierwszy film o superbohaterach docenieni za scenariusz

Ciekawie jest również w kategoriach scenariuszowych. Jeśli twórcy scenariusza do filmu "Logan" (Scott Frank, James Mangold i Michael Green) wygrają, będą pierwszymi laureatami w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany, którzy otrzymali nagrodę za film o superbohaterach.



Kumail Nanjiani (amerykański komik, aktor i reżyser pochodzący z Pakistanu), którego "I tak cię kocham" nie zostało zbytnio docenione przez AMPAS, wspólnie z żoną Emily V. Gordon mają szansę w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Jeśli Oscar do nich trafi, Nanjiani będzie pierwszym Azjatą z Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny.





Oglądaj Wideo: Gutek Film "I tak cię kocham"

Po raz pierwszy w historii wręczenia Oscarów producenci gali zdecydowali się na odejście od pewnego zwyczaju. Przyjęte było bowiem, że nagrodę w kategorii najlepszy aktor wręcza najlepsza aktorka z poprzedniego roku. W przypadku aktorek - na odwrót. W tym roku Oscara dla najlepszej aktorki wręczą Jennifer Lawrence i Jodie Foster. Według wcześniej panujących reguł zrobiłby to Cassey Affleck, na którego spadła jednak fala krytyki w związku z medialnymi oskarżeniami o molestowanie seksualne.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Do kogo trafią Oscary?