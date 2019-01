"Barwne, radosne, rodzinne". Ponad milion uczestników w Orszakach Trzech Króli

W Orszakach Trzech Króli, które w niedzielę przeszły ulicami całej Polski, przeszło w sumie 1,2 miliona osób. Najwięcej uczestników zgromadził orszak warszawski, w którym udział wzięło 60 tysięcy osób - poinformowała rzeczniczka prasowa Fundacji Orszak Trzech Króli Jolanta Stachacz.

Orszaki Trzech Króli przeszły w niedzielę ulicami 752 miejscowości w kraju i 22 poza granicami Polski.

Jak zaznaczyła rzeczniczka prasowa Fundacji Orszak Trzech Króli Jolanta Stachacz, warszawski orszak był najliczniejszy. Pochód przeszedł Traktem Królewskim na plac Piłsudskiego, gdzie ustawiona została stajenka. Prowadzili go trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę.

Drugim co do wielkości był Orszak Trzech Króli w Krakowie. - Nie mamy informacji o żadnych nieprawidłowościach czy wypadkach. Pochody były barwne, radosne, rodzinne i bezpieczne - powiedziała Stachacz.

Zbiórka pieniędzy

Tegoroczne hasło orszaków - "Odnowi oblicze ziemi" - nawiązywało do słów papieża Jana Pawła II wypowiedzianych w 1979 r. w Warszawie. Stachacz zaznaczyła, że w czasie orszaku prowadzona była zbiórka pieniędzy "Podaruj dzieciom wakacje", z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. - Trwa liczenie zebranych pieniędzy. Informacje o tym, ile pieniędzy udało się zebrać, będą znane dopiero jutro - poinformowała.

Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2008 r. w prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik" szkole "Żagle".

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. Od 2011 r. 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Według Ewangelii św. Mateusza za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i nazwa ta przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są do dziś w Kolonii w Niemczech.