Wymyślił chorego chłopca, wyłudził blisko pół miliona złotych. Stanął przed sądem





Wymyślił chłopca i jego chorobę. Następnie w internecie ogłosił zbiórkę na leczenie. W ten sposób wyłudził niemal pół miliona złotych od kilku tysięcy osób. W środę ruszył jego proces. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Michał S. oskarżony jest o to, że od 8 lutego do 7 lipca 2017 roku doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie mniej niż 5,5 tysiąca osób na kwotę nie mniejszą niż niemal 490 tysięcy złotych. S. oszukiwał ludzi podając się za organizatora akcji charytatywnej na rzecz chorującego na nowotwór wzroku dziecka. Swoją akcję nazwał #BOJĘSIĘCIEMNOŚCI.

Nadzieją miała być operacja w Ameryce

Lewandowski przesłuchany przez prokuratora Wrocławscy... czytaj dalej » Na dwóch portalach internetowych napisał: "Rodzice małego Antka mierzą się z bardzo trudną sytuacją. U ich 2,5-letniego syna zdiagnozowano jakiś czas temu groźny nowotwór oczu, który w niedługim czasie może spowodować u chłopca nieodwracalną ślepotę. Nadzieją okazała się droga operacja w Ameryce. Koszt takowej operacji to 1.500.000 złotych".

Ogłosił, że rodzice milion już mają. Wciąż potrzebowali pół miliona, a on - jak deklarował - postanowił w zbiórce pomóc. Dla uwiarygodnienia ogłoszenia mężczyzna dołączył zdjęcie chłopca. Jak ustalili później śledczy, chorego Antosia wymyślił. Jego zdjęcie wybrał przypadkowo. Ściągnął je z jednego z portali społecznościowych.

Oszukał tysiące osób. Do wszystkiego się przyznał

W ten sposób mężczyzna oszukał kilka tysięcy osób. Zbiórkę kilka razy przedłużał. W akcję pomocy potrzebującemu dziecku zaangażowali się między innymi Katarzyna Tusk, Hanna Lis, Artur Barciś, Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław oraz Anna i Robert Lewandowscy. Wszyscy byli przekonani, że pomagają w walce o zdrowie chłopca.

Michał S. do wszystkiego się przyznał. Śledczym powiedział, że zbiórkę organizował, by zdobyć pieniądze. Dla siebie. Dzięki tym środkom płacił między innymi za mieszkanie, spłacał swoje długi i opłacał towarzystwo kobiet. Kupował sprzęt elektroniczny i rowery. - Jak opisywał, w pierwszej fazie trwania zbiórki żył ponadprzeciętnie. Później gryzło go sumienie, ale nie mógł przestać - informowała Małgorzata Klaus z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Na koncie siedem wyroków

Okazało się, że S. był siedmiokrotnie karany za oszustwa. Jednak każdy z wyroków, wymierzanych przez sąd, był orzekany w zawieszeniu. S. za kraty nie szedł i mógł działać dalej. Po wszczęciu śledztwa w sprawie fałszywej zbiórki prokuratorzy zawnioskowali do sądu o odwieszenie kar. Już teraz S. ma do odsiadki ponad 3,5 roku więzienia.

Jak informowali śledczy, akta sprawy S. liczą 129 tomów. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sama treść zarzutów liczy blisko 200 stron.

Proces toczy się przed wrocławskim sądem: