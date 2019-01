Termin się zmienił, ale orędzie Trump ma wygłosić

Video: Anna Czerwińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Konsekwencje shutdownu. Wielu Amerykanów nie dostaje pensji

Amerykańscy obywatele mają ogromne problemy z budżetami domowymi. Kilkaset tysięcy z nich z powodu shutdownu nie dostaje pensji. A że wielu Amerykanów żyje od wypłaty do wypłaty, to efekty są dramatyczne. W bankach żywności są tłumy, a w jadłodajniach dla potrzebujących rekordowe kolejki. Na razie w opałach są pracownicy budżetówki, ale jeśli coś się nie zmieni, to ucierpią też inni, choćby osoby, które muszą polegać na państwowych dopłatach, by nakarmić rodzinę lub zapłacić za czynsz. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

