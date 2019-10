Ciągnik rolniczy stoczył się ze skarpy i przygniótł traktorzystę





Podczas prac polowych w Orawce (Małopolska) doszło do tragicznego wypadku. Ciągnik rolniczy przewrócił się na 69-letniego traktorzystę. Mężczyzna zginął na miejscu.

Auto wbiło się w ciągnik, wystrzeliła zębatka. Zginął przejeżdżający obok kierowca tira Samochód osobowy... czytaj dalej » Do wypadku doszło w środę podczas prac polowych. Jak ustaliła policja, maszyna kierowana przez 69-letniego mężczyznę stoczyła się ze skarpy i przygniotła traktorzystę.

- O całym zdarzeniu służby ratunkowe powiadomili członkowie rodziny, którzy w pierwszej kolejności wspólnie z sąsiadami udzielali poszkodowanemu pomocy – informuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Policja apeluje

Na miejsce przyjechali strażacy, policjanci i załoga pogotowia. Z pomocą przyleciał również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Życia kierowcy nie udało się jednak uratować.

- Czynności na miejscu wypadku policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Przyczyny i dokładne okoliczności tego zdarzenia wyjaśni postępowanie prowadzone przez Komisariat Policji w Jabłonce – informuje Gleń.

Jednocześnie policja apeluje o ostrożność podczas prac polowych. – Czasami wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieszczęścia, co może kosztować utratę zdrowia, a nawet życia – zauważa rzecznik.