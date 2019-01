"W sześć godzin da się przeprowadzić ustawę". Propozycji PiS w sprawie NBP nie ma

Po doniesieniach, ile zarabiają współpracowniczki prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało szybkie działania, przejrzystość i transparentność. Opozycja pyta zatem o efekty prac nad ustawą o jawności zarobków w NBP. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Platforma Obywatelska i PiS zgadzają się, że sprawę wynagrodzeń w NBP trzeba wyjaśnić. Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że na ustawę "czeka". Czeka też opozycja, ale problem polega na tym, że - choć swój projekt złożyła, to zapowiadanej propozycji partii rządzącej w tej kwestii wciąż nie ma i z PiS-u nie płyną sygnały, by ktoś w ogóle nad ustawą pracował.

"Sam czekam na tę ustawę". Obietnica PiS w sprawie pensji pozostaje niezrealizowana Minęły już niemal... czytaj dalej »

- Jest ustawa Platformy Obywatelskiej. Z zapowiedzi pani rzecznik Beaty Mazurek wynika, że trwają prace - tłumaczy kolegów z PiS poseł Jackowski.

Projekty Kukiz'15 i Platformy Obywatelskiej

Podobno powstająca ustawa autorstwa PiS miałaby nie tylko ujawnić zarobki w NBP, ale też określić ich górne granice. Wiadomo, że do Sejmu trafiły już dwa projekty ustaw o jawności zarobków, autorstwa Kukiz'15 i Platformy Obywatelskiej.

Kukiz'15 chce, by zarobki najważniejszych pracowników NBP ustalał Sejm. Z kolei propozycje PO zakładają m.in. obowiązek składania jawnych oświadczeń majątkowych przez prezesa NBP, członków zarządu czy osób zajmujących kierownicze stanowiska. Dlatego opozycja przekonuje, że jest już nad czym pracować.

- Chcemy nie tylko jawności, ale chcemy stworzyć możliwość obniżenia horrendalnie wysokich wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim - mówi Stanisław Tyszka z Kukiz’15.

Co z ustawą PiS o jawności zarobków w NBP? Najpierw miało... czytaj dalej » - W sześć godzin da się, od pierwszego czytania do podpisu prezydenta, przeprowadzić ustawę. Gdyby PiS chciał przeprowadzić ustawę o jawności zarobków w NBP, to by to przeprowadził - twierdzi Adam Szłapka z Nowoczesnej.

Z kolei Bartłomiej Wróblewski z PiS przekonuje, że "szybkie działanie w Sejmie jest zwykle związane z tym, że jest naprawdę jakaś ważna sprawa". - Ta kwestia jest istotna, ale przez 30 lat ta sprawa nie została uregulowana. Trudno oczekiwać, że zostanie to zrobione w tydzień czy dwa - dodał.

Największe kontrowersje wzbudziły doniesienia o zarobkach współpracowniczki prezesa Glapińskiego, Martyny Wojciechowskiej. Według "Gazety Wyborczej", miałaby ona zarabiać nawet 65 tysięcy złotych miesięcznie. I choć tę informację NBP zdementował, to konkretnych informacji o jej zarobkach nie podał.

- Te ustawy nie są potrzebne. Prezes Narodowego Banku Polskiego gdyby chciał, ogłosiłby informacje o tym, ile te osoby zarabiają i sytuacja byłaby czysta - ocenił Ryszard Petru z partii Teraz.

Kontrowersje wokół zarobków współpracownic Glapińskiego

Narodowy Bank Polski informuje natomiast, że prezes Adam Glapiński w ubiegłym roku zarabiał nieco ponad 63 tysiące złotych miesięcznie. Podano też przeciętne wynagrodzenie wszystkich dyrektorów w NBP, które miało wynosić około 36 tysięcy złotych miesięcznie.

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej uważa, że zarobki w NBP powinny być proporcjonalne do kompetencji. - Problemem jest to, że mam spore wątpliwości co do kompetencji pań zatrudnionych przez pana Glapińskiego - dodała.

Prezydent już zapowiedział, że ustawę o jawności zarobków w NBP podpisze. Najpierw jednak prace nad takim projektem musi rozpocząć Sejm. Najbliższe, zaplanowane posiedzenie Sejmu - dopiero za miesiąc.