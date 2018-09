"PiS jest partią wojny. Musi mieć konflikt, musi mieć wroga"





»

To jest ciąg dalszy konsekwentnej drogi, którą PiS przyjął, do powolnego wyprowadzania Polski z Europy - podkreśla Marcin Kierwiński (PO). Politycy opozycji skrytykowali w poniedziałek niedzielne słowa premiera Mateusza Morawieckiego o "pomrukach z zagranicy".

Nam niestraszne są te wszystkie pomruki z zagranicy. Pomruki naszych konkurentów politycznych, tych, którzy albo nie rozumieją zmiany albo chcą doprowadzić do fragmentacji Polski, do rozczłonkowania jak dawne rozbicie dzielnicowe. Nie możemy do tego dopuścić - mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji regionalnej PiS w Szczecinie. "Nam niestraszne są te wszystkie pomruki z zagranicy, pomruki naszych konkurentów" Zachodnie Pomorze... czytaj dalej »

PiS "musi mieć wroga"

- To jest ciąg dalszy antyunijnej retoryki, tego obrzydzania Polakom Unii Europejskiej - ocenił tę wypowiedź poseł PO Marcin Kierwiński. - To jest ciąg dalszy tej konsekwentnej drogi, którą PiS przyjął, do powolnego wyprowadzania Polski z Europy - dodał.

Jego zdaniem, niedzielne słowa premiera Mateusza Morawieckiego są "praktycznie takie same" jak wcześniejsze prezydenta Andrzeja Dudy, który nazwał Unię Europejską "wyimaginowaną wspólnotą". - Oni uważają Europę za wroga, państwa europejskie za wroga, siebie lokują bardziej na wschodzie Europy, niż na zachodzie - stwierdził.

Według Jakuba Stefaniaka (PSL) słowa prezydenta i premiera są częścią strategii zdezawuowania ewentualnych niekorzystnych dla polskiego rządu decyzji Komisji Europejskiej czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zmian w polskim sądownictwie.

- PiS jest generalnie partią wojny. Musi mieć konflikt, a żeby mieć konflikt, to musi mieć wroga - mówił Stefaniak. - Dziś tym wrogiem jest Zachód, wcześniej tym wrogiem była Komisja Europejska, cały czas są nim politycy opozycji, którzy wytykają im błędy - wymienił. - Tak jak kiedyś komuniści, którzy krzyczeli, że Amerykanie stonkę zrzucili na Polskę i wymyślali różne niestworzone historie - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Opozycja komentuje słowa premiera i prezydenta