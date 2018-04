82-letnia kobieta trafiła do szpitala po tym, jak uderzyła w inny samochód i wjechała do rowu. Policjanci zabrali seniorce prawo jazdy. Okazało się, że to nie była pierwsza groźna sytuacja drogowa z udziałem starszej pani.

- Kobieta, jadąc swoim maluchem z nieznanych przyczyn zjechała na lewy pas ruchu i po uderzeniu w samochód osobowy wjechała do rowu - informuje asp. sztab. Jarosław Waligóra z policji w Krapkowicach.

"Ryzykownie, nieodpowiedzialnie i nonszalancko"

Wezwani na miejsce policjanci z drogówki zatrzymali kobiecie uprawnienia do kierowania. Do sądu skierowano wniosek o wydanie zakazu prowadzenia pojazdów.

- Po rozmowach z miejscowymi okazało się, że kobieta pomimo podeszłego wieku często porusza się swoim samochodem w sposób niebezpieczny, nie stosuje się do znaków drogowych, co doprowadza do niebezpiecznych sytuacji - przekazuje Waligóra. Prawdopodobnie w ten sposób jechała i tym razem. - Ryzykownie, nieodpowiedzialnie i nonszalancko - podkreśla policjant.

Do zdarzenia doszło na Opolszczyźnie:



