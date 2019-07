Wychudzony labrador zamknięty w brudnej komórce. "Ten pies nie chciał już żyć"

Foto: TOZ Opole Video: Fakty TVN

Pieska podróż pociągiem. "Pojechał do ukochanej"

Nietypowa historia psa, która zakończyła się happy endem. Zwierzak uciekł z domu i wsiadł do pociągu w Rzeszowie. W Krakowie został wysadzony i trafił do schroniska. Jak mówią właściciele - pies jechał do swojej "ukochanej" do Gdańska.

»