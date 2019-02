Pędzili bimber na strychu, opary alkoholu wybuchły. Dom uszkodzony, dwie osoby ranne

W Racławicach Śląskich (woj. opolskie) wybuchła instalacja do produkcji spirytusu w jednym z domów jednorodzinnych. Dwie osoby zostały ranne - ojciec i syn z poparzeniami trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 9 rano. Eksplozja uszkodziła konstrukcję pierwszego piętra w dwukondygnacyjnym budynku.

W jej wyniku poparzeniu uległo dwóch lokatorów mieszkania w wieku 30 i 63 lat. To syn i ojciec. Jeden został przewieziony do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, drugi do specjalistycznej placówki w Siemianowicach Śląskich.

- Wskutek wybuchu doszło także do zaprószenia ognia. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, ugasiła pożar. Z budynku ewakuowano dwie osoby, które przebywały na parterze. Na szczęście im nic się nie stało - informuje Andrzej Spyrka, oficer prasowy policji w Prudniku.

Wybuch oparów

Według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji był zapłon oparów alkoholu z bojlera będącego częścią instalacji do destylacji alkoholu. Na miejscu pracowali policyjni technicy. Zabezpieczyli ślady, będą ustalać okoliczności zdarzenia.

Po oględzinach budynku inspektor budowlany zezwolił na powrót do domu lokatorom mieszkającym na parterze.

Do zdarzenia doszło w Racławicach Śląskich:



