Runął taras widokowy. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne

To rodzaj szantażu, którym PiS chce wygrać wybory

Droga śliska, a on pędzi. Dachowanie nagrały kamery monitoringu

Na deptaku w parku Hallera w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) bus wodociągowców wjechał na fontannę i wpadł do środka. Na miejsce trzeba było wezwać podnośnik.

Oceniali w programie "Horyzont" doktor Michał Kuź, ekspert do spraw polityki międzynarodowej z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i Andrzej Byrt, były ambasador RP.

Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 3 września i potrwa do 21 czerwca. Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach.

Zagranie Lewandowskiego to dzieło sztuki - zachwycali się komentatorzy meczu.

Znaleziono go z poważnymi urazami przy ciele martwej matki.

Niższe opłaty za energię, zwiększenie nakładów na domy seniora, rozwój lokalnej infrastruktury, a także szybszy internet. To tylko część obietnic, które podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. - Te pięć punktów będą dla nas dodatkowym paliwem, motorem na wybory samorządowe - podkreślił szef rządu.

Zanim go kupisz, obejrzyj to wideo! Skłaniający do myślenia spot Urzędu Lotnictwa Cywilnego.