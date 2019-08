Płonie składowisko odpadów. Samolot, śmigłowiec i setka strażaków w akcji

Proszę was o przebaczenie za zbrodnie dokonane z niemieckich rąk - powiedział w niedzielę do mieszkańców Toskanii prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier, przepraszając za zbrodnie popełnione przez nazistów 75 lat temu. - To Włosi i Niemcy rozpętali zbrodnicze szaleństwo przeciwko bezbronnej ludności - wtórował mu prezydent Włoch Sergio Mattarella. zobacz więcej »