Nie wiedział, że obserwują go policjanci. W kilka minut uzbierał 30 punktów karnych

Foto: Policja Strzelce Opolskie Video: Łukasz

Motocyklista wjechał na przejście kiedy przechodzili piesi

19.07 | Na wjeździe na parking jednej z wrocławskich galerii handlowych, motocyklista zignorował fakt, że jadące przed nim auto zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych. Zamiast zrobić to samo, co kierowca samochodu, motocyklista ominął go i przejechał tuż przed nosami pieszych.

»