Gehenna trzech sióstr. Matka i dziadek oskarżeni o gwałty ze szczególnym okrucieństwem





Foto: Shutterstock | Video: Google Maps W chwili popełnienia pierwszego czynu dziewczynki miały od 8 do 11 lat

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie wielokrotnych gwałtów dokonywanych na trójce sióstr w wieku od 8 do 11 lat. Na ławie oskarżonych zasiądą matka i dziadek dziewczynek oraz partner matki.

Akt oskarżenia został skierowany w piątek do Sądu Okręgowego w Opolu. Do czynów w nim opisanych dochodziło, według prokuratury, w okresie od 2016 do 2018 roku.

Oskarżeni to 36-letnia matka pokrzywdzonych, Katarzyna K., ich dziadek - 62-letni Artur M. i 47-letni partner oskarżonej Janusz Cz.

- Wszyscy usłyszeli zarzuty zbrodni o charakterze pedofilskim, popełnianej wielokrotnie i ze szczególnym okrucieństwem. Z uwagi na drastyczność tych czynów nie ujawniamy żadnych szczegółów - mówi Iwona Kanturska, prokurator rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Dzieci odebrane

Jak informuje "Nowa Trybuna Opolska", zaniedbane dziewczynki były często widywane na ulicach Krapkowic, kiedy w ich domu odbywały się pijackie libacje.

Prokurator Kanturska przyznała, że sprawą rodziny interesowała się pomoc społeczna i centrum pomocy rodzinie. To dzięki interwencji instytucji dzieci zostały odebrane matce jeszcze zanim wszczęto postępowanie prokuratorskie. Wtedy jeszcze nikt nie podejrzewał, że w mieszkaniu mogło dochodzić do przestępstw o charakterze seksualnym.

Rodzeństwo trafiło do rodziny zastępczej. Dopiero wtedy zaobserwowano u dziewczynek zachowania wskazujące na to, że mogły paść ofiarą przemocy seksualnej.

Prokurator zebrał dowody świadczące o sprawstwie matki, jej partnera oraz dziadka dzieci. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 15 lat więzienia.