Stary wózek ukradł złodziej, Dawid dostał nowy. "Nie trabant, a mercedes"

Video: Paula Przetakowska / Fakty po południu

"Zrobiło mi się niesamowicie żal". Skradziono wózek chorego...

Zuchwała kradzież w Opolu. Z kościoła błogosławionego Czesława Odrowąża w Opolu zniknął wózek 7-letniego Dawida z zespołem Downa. Wózek nie należał do rodziny, a był własnością przedszkola, do którego chodzi chłopiec. Taty na taki zakup nie stać, dlatego apeluje do złodzieja, by zwrócił wózek w miejsce, z którego go zabrał.

