Zastrzelony przed komisariatem 43-latek miał przy sobie broń pneumatyczną





»

Prokuratura potwierdza, że 43-letni mężczyzna, który zginął w środę od ran postrzałowych przed opolskim komisariatem, miał przy sobie pistolet pneumatyczny. Według policji to on miał pierwszy oddać strzały, na co ogniem odpowiedział jeden z funkcjonariuszy.

Śledczy badają wszystkie okoliczności zdarzenia. W środę przez wiele godzin zbierali materiał dowodowy. Na miejscu zabezpieczono m.in. łuski, czy też ślady pozostałości po prochu. Zabezpieczono również przedmiot przypominający broń palną, którym posługiwał się 43-latek.

W czwartek przed południem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał nam informację, że mężczyzna miał przy sobie broń pneumatyczną, z której strzela się metalowymi kulkami.

- Jest to pistolet pneumatyczny imitujący broń palną pistolet P-64. W pistolecie tym znajdował się zasobnik z metalowymi kulkami, jak również nabój ze sprężonym powietrzem, przy użyciu którego ten pistolet miał miotać kulami. Wiele wskazuje na to, że jest to przedmiot, który można bez żadnego zezwolenia nabyć - mówi prokurator. 43-latek, który zginął od kul, to mieszkaniec Opola - mieszkał wspólnie z rodziną.

Przesłuchania policjantów

Strzały przed komisariatem, nie żyje mężczyzna 43-letni... czytaj dalej » Jedna z wersji badanych przez prokuraturę zakłada, że samochód, który został zniszczony przez 43-latka, mógł należeć do któregoś z policjantów. Jeszcze w czwartek mają zostać przesłuchani dwaj policjanci, którzy jako pierwsi interweniowali w środę przed komisariatem. Trzeci, doświadczony policjant, który oddał strzały (16 lat stażu), na razie nie będzie zeznawał. Nie pozwala na to jego stan psychiczny.

Śledztwo zostanie wszczęte w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci. Z racji tego, że opolska prokuratura współpracuje z opolską policją, złoży wniosek o przeniesienie śledztwa do innej jednostki, aby uniknąć zarzutów o stronniczość.

Strzały przed komisariatem

Mariusz Ciarka, rzecznik KGP w rozmowie z TVN24 dokładnie opisał jak przebiegało zdarzenie przed komisariatem. Wersję, którą przekazywał już wcześniej, ma potwierdzać nagranie z monitoringu. Oko kamery obejmowało miejsce zdarzenia.

- Mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zaczął niszczyć samochód, usłyszeli to policjanci urzędujący w komisariacie. Włączył się zresztą alarm. Oni wybiegli przed komisariat, zaczęli wzywać aby odrzucił pałkę teleskopową. Ten mężczyzna, nie wiemy dlaczego, wyciągnął pistolet i zaczął mierzyć do policjantów. Jeden z nich wykorzystał samochód do schronienia, drugi podniósł ręce, aby mężczyzna się uspokoił - relacjonuje Ciarka.

Wtedy, jak mówi Ciarka, prawdopodobnie padł strzał, który usłyszał dyżurny- wybiegł z komisariatu, wezwał mężczyznę aby odrzucił pistolet. Kiedy nie było reakcji, oddał strzał ostrzegawczy. 43-latek miał nadal nie reagować i mierzyć do policjantów. Wtedy funkcjonariusz oddał strzał, bądź strzały.

43-latek zmarł z powodu ran postrzałowych. Na razie prokuratura nie informuje, ile dokładnie padło strzałów, a także ile z nich trafiło mężczyznę. Nikt inny nie został ranny.

Na czwartek zaplanowana została sekcja zwłok mężczyzny. Ma określić bezpośrednio przyczynę zgonu, ale też - co istotne - czy 43-latek był pod wpływem środków psychoaktywnych.

Kierownictwo policji na tę chwilę nie dopatruje się błędów ze strony opolskich policjantów.

Strzały padły przed komisariatem przy ulicy Cmentarnej w Opolu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl