Uderzył w twarz Turka, oddał mocz na bar z kebabem. Ruszył proces





»

Przed Sądem Okręgowym w Opolu w poniedziałek rozpoczął się proces 31-letniego Krzysztofa P., oskarżonego o napaść na obywatela Turcji w barze z kebabem. Miał uderzyć go w twarz, a także oddać mocz na ściany lokalu.

Do zdarzenia w maju ubiegłego roku w barze Sułtan w Strzelcach Opolskich. Według ustaleń śledztwa, oskarżony Krzysztof P. miał wejść do lokalu i w sposób wulgarny obrażać pracowników, nawołując przy tym do nienawiści na tle narodowościowym. Następnie uderzył w twarz pracującego w barze Turka i oddał mocz na ściany lokalu.

W poniedziałek przed opolskim sądem ruszył jego proces. Odczytana została część aktu oskarżenia. Jak mówiła prokurator, Krzysztof P. "publicznie, umyślnie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, użył przemocy w postaci uderzenia otwartą dłonią w twarz obywatela Turcji z powodu jego przynależności narodowościowej".

Krzysztof P. przyznał się przed sądem do popełnienia części zarzucanych mu czynów. Jak zapewniał, nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo był pijany, ale nie żywi do Turków żadnych uprzedzeń, czego dowodem miał być fakt, że zaczepiał i obrażał także Polaków. Nie zaprzeczał, że mógł obrażać obcokrajowców na tle narodowościowym.

Krzysztofowi P. grozi kara do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w maju 2017 roku w Strzelcach Opolskich:



