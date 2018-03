Złożony w Sejmie projekt nowelizacji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku jest zbędny, a zaproponowane w projekcie zmiany odnoszące się do procedury odwoływania prezesów sądów mają charakter iluzoryczny - wynika z przedstawionej we wtorek opinii Sądu Najwyższego do obu projektów.

W ubiegły czwartek Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, a także o Trybunale Konstytucyjnym.

Projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego przewiduje, że prezes Trybunału zarządza ogłoszenie trzech nieopublikowanych wyroków TK z 2016 roku w terminie siedmiu dni od wejścia w życie tej nowelizacji.

Projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym zakłada między innymi dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu - minister sprawiedliwości najpierw zasięgałby opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna, zwracałby się do Krajowej Rady Sądownictwa. Rada mogłaby większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu.

ZOBACZ NOWELIZACJĘ USTAW O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH I SĄDZIE NAJWYŻSZYM

PROJEKT NOWELIZACJI PRZEPISÓW O ORGANIZACJI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I DOTYCZĄCY PUBLIKACJI ORZECZEŃ

"Projektowana ustawa jest całkowicie zbędna"

We wtorek upubliczniono opinie Sądu Najwyższego do tych projektów. W odniesieniu do przepisów o Trybunale Sąd Najwyższy ocenił, że "projektowana ustawa jest całkowicie zbędna".

OPINIA SĄDU NAJWYŻSZEGO DO NOWELIZACJI PRZEPISÓW O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

"Z politycznego i społecznego punktu widzenia ma wywołać przekonanie, że rozstrzygnięcia w powyższych sprawach nie były orzeczeniami TK w rozumieniu konstytucji" - zaznaczono w opinii.

Jak podkreślono, "jest to założenie wewnętrznie sprzeczne". "Jeśli bowiem nie mamy do czynienia z orzeczeniami TK, to publikacja tych rozstrzygnięć jest nieuzasadniona, a wręcz bezprawna" - czytamy. Podkreślono też, że moc obowiązująca tych wyroków wynika wprost z przepisów konstytucji.

Odnosząc się do projektu zmian ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, w opinii oceniono, iż "w większości mają one charakter iluzoryczny".

"Uzyskanie takiej większości będzie w praktyce niewykonalne"

"Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wymóg uzyskania większości dwóch trzecich głosów" - podkreślono.

OPINIA SN DO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAW O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH I SĄDZIE NAJWYŻSZYM

"W 25 osobowej KRS oznacza to konieczność wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru Ministra Sprawiedliwości przez 17 jej członków. W sytuacji, gdy w skład Rady wchodzi sam Minister Sprawiedliwości, czterech przedstawicieli jego obozu politycznego, a spora część członków Rady stanowią prezesi lub wiceprezesi, których minister może odwołać, a co najmniej zawiesić (...), uzyskanie takiej większości będzie w praktyce niewykonalne" - czytamy w opinii Sądu Najwyższego.