Interpol przez dwa lata tropił siatkę pedofilów. Uratowano 50 dzieci, ofiar może być więcej





Foto: Interpol | Video: Interpol Śledczy Operacji Blackwrist podczas jednego ze spotkań w styczniu 2018 roku

Dzięki obejmującemu kilka kontynentów śledztwu dotyczącemu międzynarodowej siatki pedofilskiej udało się uratować 50 dzieci i doprowadzić do zatrzymania dziewięciu osób. Jak podkreśla sekretarz generalny Interpolu Jurgen Stock, to jasny przekaz dla tych, którzy wykorzystują dzieci: "Widzimy cię i postawimy przed sądem".

Według policji ofiar może być więcej - funkcjonariusze nadal próbują zlokalizować setkę dzieci. Działania obejmują 60 krajów, a przestępcy zostali już oskarżeni między innymi w Tajlandii, Australii i Stanach Zjednoczonych.



W informacji Interpolu podano, że Operację Blackwrist rozpoczęto w 2017 roku, po tym, jak w sieci odkryto materiały przedstawiające nadużycia wobec 11 chłopców. Wszyscy z nich byli poniżej 13 lat.

Przełomowe wyroki

W czerwcu 2017 roku tajlandzki wydział dochodzeń specjalnych (DSI) włączył się w sprawę, ściśle pracując z biurem łącznikowym Interpolu w Bangkoku, a także ze śledczymi z całego świata, w tym w Stanach Zjednoczonych, Bułgarii i Australii.

Odrażający, piękny, zły. Morderca nekrofil, którego kochały miliony Mordował i... czytaj dalej » Pierwsze ofiary zlokalizowano w listopadzie 2017 roku. Śledztwo doprowadziło do zatrzymania przestępców w Australii i Tajlandii dwa miesiące później.



Rok później, w czerwcu 2018 roku, tajlandzki administrator strony publikującej zdjęcia nieletnich, Montri Salangam został skazany za pedofilię i handel ludźmi na 146 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna wykorzystywał 11 chłopców, w tym swojego bratanka. Dzieci wabił do swojego domu zaproszeniami na obiad, grę w piłkę lub dostępem do komputera i internetu.

W maju tego roku Ruecha Tokputza, administrator strony w Australii, został skazany na 40 lat i 3 miesiące więzienia. Jak podaje CNN, to najdłuższy w tym kraju wyrok za wykorzystywanie nieletnich.



Takie same zarzuty usłyszał nauczyciel z przedszkola z bliskiego towarzystwa Tokputzy. Został skazany na 36 lat więzienia.

Źródło: Interpol Zabezpieczanie dowodów w domu Montriego Salangama

Interpol wysyła przekaz: widzimy cię i postawimy przed sądem

Policja u oskarżonych zabezpieczyła tysiące zdjęć zrobionych w Tajlandii i Australii, na niektórych z nich Tokputza był głównym sprawcą. Najmłodsza z ofiar miała jedynie 15 miesięcy. Sędzia zajmujący się sprawą określił Tokputzę jako "najgorszy koszmar każdego dziecka" i "zgrozą dla każdego rodzica".



Sekretarz generalny Interpolu Jurgen Stock przekazał, że śledztwo daje jasny przekaz dla tych, którzy wykorzystują dzieci: "Widzimy cię i postawimy przed sądem". - Każde wykorzystywanie dziecka to przestępstwo - podkreślił.