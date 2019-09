Doniesienia o torturach i pozasądowych egzekucjach. ONZ: konieczne są poważne kroki

Foto: PAP/ EPA/Miguel Gutierrez Video: Reuters Archive

Kraje Ameryki Łacińskiej rozważają nałożenie sankcji na...

23.09 | Kraje Ameryki Łacińskiej w poniedziałek wyraziły gotowość do nałożenia sankcji na władze Wenezueli, by zmusić do oddania władzy tamtejszego prezydenta Nicolasa Maduro, zaznaczyły jednak, że nie poprą rozwiązania siłowego.

