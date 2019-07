ONZ: cywile w Afganistanie giną "w niedopuszczalnym" tempie





"Zło wyrządzone cywilom jest szokujące i niedopuszczalne" - oświadczyła Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA). W jej raporcie oceniono, że mimo toczących się rozmów pokojowych, mających położyć kres trwającej od blisko osiemnastu lat wojnie w Afganistanie, cywile w tym kraju giną i odnoszą obrażenia "w niedopuszczalnym" tempie.

"Pomimo spadku o 27 procent liczby ofiar w pierwszym półroczu 2019 roku w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim, od stycznia tego roku w Afganistanie śmierć poniosło 1366 cywilów, a 2446 zostało rannych" - podała w półrocznym raporcie Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA).

Misja oceniła, że "zło wyrządzone cywilom jest szokujące i niedopuszczalne", a wysiłki obu stron w celu ograniczenia ofiar wśród ludności cywilnej "są niewystarczające".

Dzieci wśród ofiar

Jak podają autorzy raportu, jedna trzecia ofiar to dzieci (327 zabitych i 880 rannych). Giną głównie w wyniku eksplozji niewybuchów, których dotykają, nieświadome niebezpieczeństwa.

"Więcej cywilów (717 zabitych) spotkała śmierć z rąk sił prorządowych niż bojowników (531 zabitych), w głównej mierze w wyniku ataków lotniczych przeprowadzanych przez siły afgańskie i amerykańskie" - napisano w raporcie UNAMA.



Oddziały prorządowe spowodowały o 31 procent więcej ofiar wśród ludności cywilnej w pierwszej połowie 2019 roku w porównaniu z tym samym okresem roku 2018. Liczba ofiar przypisywana różnym grupom powstańczym - głównie talibom i dżihadystom z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) - zmniejszyła się o 43 procent z powodu spadku liczby zamachów samobójczych i innych ataków.

Wspólne oświadczenie

"Wszyscy słyszeli wypowiedziane głośno i wyraźnie przesłanie afgańskich delegatów na rozmowy w Dausze: zmniejszenie liczby ofiar cywilnych do zera!" - wskazał w oświadczeniu szef UNAMA Tadamichi Yamamoto. "Wzywamy wszystkie strony do wzięcia tego pod uwagę i zareagowania na wezwanie Afgańczyków do podjęcia natychmiastowych działań w celu zmniejszenia tych strasznych strat" - stwierdził.



Spotkanie talibów z afgańskimi politykami zakończyło się zobowiązaniem do stworzenia "mapy drogowej na rzecz pokoju". Uczestnicy rozmów zgodzili się na rozpoczęcie kontrolowanego procesu pokojowego. W niedzielę jednak talibowie oświadczyli, że nie będą prowadzić bezpośrednich rozmów z rządem centralnym w Kabulu w sprawie przywrócenia pokoju. Odrzucili oświadczenie wysokiego rangą urzędnika o planach zorganizowania takiego spotkania w ciągu najbliższych dwóch tygodni.



Na początku lipca w Katarze doszło do siódmej rundy rozmów pokojowych między przedstawicielami władz USA i talibami w celu zakończenia wieloletniego konfliktu zbrojnego w Afganistanie.



Rok 2018 był najbardziej krwawy dla ludności cywilnej w tym kraju: zginęły 3804 osoby, w tym 900 dzieci, a 7189 zostało rannych.