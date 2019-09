ONZ apeluje w sprawie Polski. Rekomenduje delegalizację radykalnych grup

Organizacja Narodów Zjednoczonych chce od Polski dodatkowego sprawozdania z walki z rasizmem i wzywa do całkowitej delegalizacji grup, które promują dyskryminację na tle rasowym lub narodowościowym - a za takie uznała Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolską. Materiał magazynu "Polska i Świat" TVN24.

Prawie dwa lata po tym, jak na czele Marszu Niepodległości pojawiły się rasistowskie i ksenofobiczne hasła, śledztwo w ich sprawie wciąż nie wskazało podejrzanych. Mimo to Obóz Narodowo Radykalny i Młodzież Wszechpolska znalazły się na liście organizacji, które komitet ONZ radzi Polsce zdelegalizować. Jest na niej też Duma i Nowoczesność - którą sąd zdelegalizował miesiąc temu.

"Komitet apeluje do państwa będącego stroną umowy o zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa delegalizującego partie lub organizacje promujące lub podżegające do dyskryminacji rasowej, takie jak Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, (...) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność" - oświadczył działający w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD).

Źródło: TVN 24 Rekomendacje CERD dla Polski w sprawie organizacji takich jak "Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, (...) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność"

"Dla PiS-u jest to politycznie niewygodne"

Śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści przez ONR Prokuratura... czytaj dalej » Rekomendacje CERD są częścią dokumentu, którym ONZ odpowiada na sprawozdanie polskiej delegacji. Jej członkowie w imieniu rządu zapewnili, że Polska walczy z dyskryminacją.

Mimo to komitet Narodów Zjednoczonych wyraził swoje "zaniepokojenie" i dał Polsce rok na przygotowanie dodatkowego sprawozdania, w którym rząd udowodni, że wdrożył jego rekomendacje.

- Dla PiS-u jest to politycznie niewygodne, żeby zdelegalizować ONR - stwierdził Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowski. Dowodem na to mają być "ręcznie, odgórnie umarzane śledztwa bądź też wycofywane już z sądów gotowe akty oskarżenia przeciwko członkom, przywódcom ONR".

Obóz Narodowo Radykalny powstał w 1934 roku. Do jego reaktywacji w demokratycznej Polsce doszło 25 lat temu - kiedy po dziesięciu latach starań Sąd w Opolu zarejestrował stowarzyszenie. Chociaż ONR wykreślił wtedy ze swojego statutu antysemickie i faszystowskie treści - niewiele to dało.

Być może dlatego wśród uwag Komitetu ONZ znalazł się apel o to, by uczestnictwo w takich organizacjach jak ONR stało się czynem karalnym.

"Wyzwanie dla partii politycznych"

Lubelski ONR wspomina hitlerowskiego zbrodniarza. "Czy wyście zwariowali?" Brygada Lubelska... czytaj dalej » Profesor Brygida Kuźniak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśliła, że sugestie Komitetu należy uszanować. - To jest kwestia reputacji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Reputacji, która przekłada się na bardzo wiele rzeczy. Nawet na kwestie inwestowania: czy w kraju, w którym się szanuje prawa człowieka inwestować, czy nie - zwróciła uwagę.

Trzy tygodnie po wydaniu dokumentu reporterzy "Polski i Świata" zwrócili się do rządu z zapytaniem o jego stanowisko wobec rekomendacji ONZ-u. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i resort sprawiedliwości odesłały reporterów do MSWiA, a resort spraw wewnętrznych nie odpowiedział.

30 sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar stwierdził, że rekomendacje "stanowią wyzwanie dla partii politycznych" - Czy one w ogóle się przejmują tym, że tego typu rekomendacje są wydane? - pytał.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przyznał, że nie zna szczegółów tego raportu. - Co do zasady nie jest rolą Prawa i Sprawiedliwości ani partii politycznych decydować o tym, jakie organizacje mogą legalnie funkcjonować w Polsce - ocenił.

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ocenił, że do zdelegalizowania ONR-u czy Młodzieży Wszechpolskiej "nie są potrzebne żadne inne zapisy". - Polskie prawo wystarczy - dodał.