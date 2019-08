"Kasta" miała organizować hejt na Małgorzatę Gersdorf





Prawnicy skupieni w zamkniętej grupie o nazwie "Kasta" na komunikatorze WhatsApp, w której miał znajdować się między innymi były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, mieli organizować hejt na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf - pisze Onet. Portal podaje, że pomysłodawcą tej akcji był obecny członek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, sędzia Konrad Wytrykowski.

Portal Onet ustalił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak ma stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę.

Według portalu za rozsyłanie kompromitujących materiałów odpowiedzialna była współpracująca z Piebiakiem kobieta o imieniu Emilia (redakcja Onetu zna jej nazwisko, jednak go nie publikuje).

"Trzeba mu ostro doje**ć". Onet: sędzia z ministerstwa dostarczał haki hejterce Sędzia Jakub... czytaj dalej » Po tych doniesieniach we wtorek Łukasz Piebiak w oświadczeniu poinformował, że podaje się do dymisji. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że ją przyjmie.

W środę Onet poinformował o kolejnej sytuacji związanej z organizowaniem hejtu przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wobec innych sędziów.

Chodzi o sędziego Konrada Wytrykowskiego, który obecnie jest członkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trafił tam w 2018 roku. Wcześniej był sędzią Sądu Okręgowego w Legnicy i prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

W lipcu 2018 roku, kiedy na ulicach polskich miast trwały protesty przeciw prowadzonym przez rząd próbom przeniesienia części sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku poprzez nowelizację ustawy o SN, Onet opublikował tekst o wyrazach wsparcia, jakie wówczas przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości przesyłali do I Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf.

"Podajesz tylko kwotę. Polska jest tego warta". Jak sędziowie płacili "Emi" za organizowanie hejtu Sędziowie... czytaj dalej » Jak teraz donosi portal, powołując się na wpisy w zamkniętej grupie o nazwie "Kasta" na WhatsApp, do tego materiału odniósł się wówczas właśnie sędzia Konrad Wytrykowski (w tamtym czasie zajmujący stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu).

"Proponuję akcję wysyłania pocztówek z hasłem Wprdalaj"

Pod linkiem do artykułu miał napisać: "Proponuję akcję wysyłania pocztówek z hasłem Wprdalaj". Jak informuje dalej Onet, inni członkowie tej zamkniętej grupy do pomysłu odnieśli się z aprobatą. Jeden z nich, występujący na niej jako "MS II" (według ustaleń Onetu miał nim być były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak), napisał: "Wczoraj wykonaliśmy kolejny krok we właściwym kierunku ale jeszcze długa droga przed nami. Robimy swoje (tu emotikon z zaciśniętą pięścią)".

Jak informuje dalej portal, w grupie "Kasta" mieli znajdować się także Tomasz Sz. z biura prawnego Krajowej Rady Sądownictwa (prywatnie mąż Emilii, z którą obecnie jest w trakcie rozwodu), a także członkowie KRS Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz.

"Uwaga!!!! Robimy akcję listów i kartek z "przesłaniem" do sędzi Gersdorf"

Portal pisze także o tym, jaką rolę w tej sytuacji odegrała Emilia. Wskazuje, że 28 lipca 2018 r., na swoim anonimowym koncie na Twitterze napisała: "Uwaga!!!! Robimy akcję listów i kartek z "przesłaniem" do sędzi Gersdorf. Przekażmy wyrazy poparcia dla reformy sądownictwa a nie dla kasty Pani byłej Prezes. [tu kobieta podaje adres Sądu Najwyższego]".

Budka: w marcu prokuratura zajęła wszystkie urządzenia elektroniczne pani Emilii - 17 marca tego... czytaj dalej » Dalej kobieta apelowała do użytkowników Twittera o "zaangażowanie" i podkreślała, że ona sama taką kartkę do I Prezes przygotowała (pisownia oryginalna – red.): "Napisz list z poparciem dla sędzi Gersdorf. Już piszę pocztówkę: Kochana Pani Prezes: WYP***DALAJ!!!"

Prof. Gersdorf: jeśli prawdą jest, że taką akcję wymyślił obecny sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to byłoby straszne

O sprawę pocztówek z wulgaryzmami portal zapytał prof. Gersdorf. Przyznała, że "ma takich pocztówek około trzech".

- Najpewniej było ich więcej, jednak kierownictwo sekretariatu nawet mi ich nie przekazywało, bo po co? – dodała.

Stwierdziła te, że "jeśli prawdą jest, że taką akcję wymyślił obecny sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to byłoby straszne".

- Człowiek, który takie rzeczy organizuje, na pewno nie powinien być sędzią. Zresztą, takich rzeczy nikt nie powinien organizować - czy to sędzia, czy nauczyciel, czy sprzątaczka. Bo to jest po prostu nękanie po to, by drugiego człowieka poniżyć – oceniła.

Rzecznik Sądu Najwyższego: to są metody po prostu obrzydliwe

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski w komentarzu dla Onetu stwierdził, że "to są metody po prostu obrzydliwe i żaden przyzwoity człowiek się takimi nie posługuje".

Miller: w Ministerstwie Sprawiedliwości intensywny zapach zdechłej myszy Wiceminister w... czytaj dalej » Mówił także, że nie jest w stanie dokładnie określić, czy tego rodzaju pocztówki, z tym konkretnym, wulgarnym hasłem przychodziły latem zeszłego roku do Sądu Najwyższego.

– Pewne jest jedno: pocztówek czy listów obraźliwych dla pani prezes z hasłami po prostu obrzydliwymi była i wciąż jest cała masa. A jeśli pomysłodawcą choćby części tego rodzaju listów był sędzia i obecny członek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to jest to po prostu dla niego dyskwalifikujące – mówi sędzia Laskowski, cytowany przez Onet.

Wytrykowski: Stanowczo zaprzeczam. Nigdy nie było takiej sytuacji, to są wyssane z palca bzdury!

Portal poprosił o komentarz w tej sprawie samego sędziego Wytrykowskiego, który miał być - jak wynika z posiadanych przez Onet zrzutów z komunikatora WhatsApp - pomysłodawcą tej akcji. "Stanowczo zaprzeczam. Nigdy nie było takiej sytuacji, to są wyssane z palca bzdury!" - mówi sędzia w portalu.

Wytrykowski zapytany, czy w ubiegłym roku był członkiem zamkniętej grupy o nazwie "Kasta" na WhatsAppie, odpowiedział, że z tego komunikatora korzysta, jednak z grupą "Kasta" w żaden sposób się nie identyfikuje.

- Nie byłem w tej grupie, jestem tego pewien. A czy ktoś się pode mnie podszył? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć - mówi. - WhatsApp funkcjonuje jednak tak, że różne osoby innych do różnych grup zapraszają. Mam wiele grup znajomych, z których korzystam, ale nazwa "Kasta" nic mi nie mówi - tłumaczy Wytrykowski.