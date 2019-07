Ona ma 103 lata, on 100. Właśnie wzięli ślub





Phyllis i John Cookowie to para nowożeńców z amerykańskiego stanu Ohio. Państwo młodzi stanęli na ślubnym kobiercu już po ukończeniu setnych urodzin. On ma 100 lat, ona prawie 103.

Phyllis i John są pensjonariuszami domu seniora w Sylvanii - miasteczku w północnej części stanu Ohio. On jest weteranem II wojny światowej i właśnie skończył 100 lat, ona 103 urodziny świętować będzie w sierpniu. Para właśnie wzięła ślub.

"Nigdy nie jest za późno"

Radosną nowinę obwieścił w mediach społecznościowych dom spokojnej starości, w którym mieszka małżeństwo.

"Gratulacje dla nowożeńców! John and Phyllis poznali się w naszym ośrodku. W wieku 100 i 103 lat para zdecydowała się na ślub. Nigdy nie jest za późno, by znaleźć miłość” - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.



Post ze szczęśliwą wiadomością był udostępniony ponad 600 razy. Pod wpisem pojawiły się również dziesiątki życzeń i gratulacji dla młodej pary.

"To jest to, co sprawia, że moje serce rośnie! Gratulacje i najlepsze życzenia na długie wspólne życie", "Niech Bóg Was błogosławi! Taka szczęśliwa historia w dzisiejszym świecie. Najlepsze życzenia dla małżeństwa", "Nigdy nie jest za późno. Mam nadzieję, że oboje będziecie cieszyć się każdą chwilą" - czytamy w nich.

Nowożeńcy podkreślają, że decyzja o zawarciu małżeństwa nie była pochopną decyzją. Phyllis i John byli parą przez pół roku, zanim podjęli decyzję o sformalizowaniu związku.



"Zakochaliśmy się w sobie nawzajem. Pewnie uważacie to za coś niestosownego w naszym wieku, ale tak właśnie było" - mówi Phyllis Cook, cytowana przez CNN.

"Zgadzamy się ze sobą w wielu sprawach i lubimy swoje towarzystwo" - dodaje John.

"On mieszka na piętrze, ja na parterze"

Phyllis i John wypoczywają razem w słońcu, cieszą się wspólnymi posiłkami oraz przejażdżkami na skuterach inwalidzkich. Para szanuje jednak prawo do własnej przestrzeni. Dlatego małżonkowie nie zamieszkali we wspólnym pokoju.

"On mieszka na piętrze, ja zostałam na parterze” - mówi Phyllis.

Małżeństwo planuje jak najwięcej czasu spędzać wspólnie.

