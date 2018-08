Sztab Trumpa pozywa byłą doradczynię. Prezydent nazwał ją "psem"

Pozew złożono w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym w Nowym Jorku. Przedstawiciel sztabu Trumpa powiedział, że dotyczy on złamania podpisanej przez Newman w 2016 roku umowy o zachowaniu poufności, której stroną był właśnie sztab wyborczy obecnego prezydenta - podaje dziennik "The Hill". Zemsta byłej doradczyni. Nagrywała rozmowy, napisała książkę, oskarża Trumpa o rasizm Była doradczyni... czytaj dalej »

Zdaniem pozywających umowa pozostaje w mocy, ponieważ kampania na rzecz reelekcji Trumpa w 2020 roku jest tym samym podmiotem, co sztab wyborczy utworzony przed poprzednimi wyborami.

W ostatnich dniach Manigault Newman wywołała burzę medialną, przyznając w niedzielę w wywiadzie, że nagrywała rozmowy w Białym Domu, w tym rozmowę, podczas której została zwolniona przez szefa kancelarii prezydenta Johna Kelly'ego.

Trump zaatakował Newman w serii tweetów. We wtorkowym wpisie na Twitterze prezydent napisał: "Generał Kelly wykonał dobrą robotę zwalniając szybko tego psa!".

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!