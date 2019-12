Wstrzymują opiniowanie kandydatów, żądają przywrócenia sędziego Juszczyszyna

Video: tvn24

Adrian Zandberg o sędzim Pawle Juszczyszynie

26.11 | Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie - powiedział we wtorek sędzia Paweł Juszczyszyn, który dzień wcześniej został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. To on w ubiegłym tygodniu wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia listy poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. - Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę - dodał w oświadczeniu Juszczyszyn.

