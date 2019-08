Wypadek autokaru z pielgrzymami. 29 osób trafiło do szpitala

Do Hongkongu wjechały w czwartek kolumny chińskiego wojska. Państwowe media twierdzą, że jest to rutynowa rotacja składu tamtejszego garnizonu Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW). Niektórzy oceniają to jednak jako próbę zastraszenia protestujących Hongkończyków. zobacz więcej »