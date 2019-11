Wymusiła pierwszeństwo i zderzyła się z autem dostawczym. Zniszczone nie tylko samochody

W 43 obszarach obejmujących ponad 65 tys. ha lasów rusza dziś pilotażowy program Lasów Państwowych skierowany do miłośników bushcraftu i survivalu. - Ta zmiana jest o tyle duża, że następuje w świadomości leśników. To jest chyba najważniejsze. Pamiętajmy, że zarówno survivalowcy, jak i bushcrafterzy to ludzie, którzy las szanują - podkreśla w rozmowie z tvn24bis.pl wiceprezes i rzecznik Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu Przemysław Płoskonka. czytaj dalej »