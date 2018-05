Prezydent i minister gratulują Tokarczuk. "Kolejny sukces polskiego twórcy"

"Gratulacje dla Olgi Tokarczuk uhonorowanej prestiżową nagrodą The Man Booker International Prize za książkę 'Bieguni', w tłumaczeniu Jennifer Croft" - napisała Kancelaria Prezydenta w serwisie społecznościowym. Wcześnie gratulacje pisarce złożył wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Olga Tokarczuk została tegoroczną laureatką prestiżowej Nagrody Bookera.

Przyznanie Oldze Tokarczuk Międzynarodowej Nagrody Bookera ogłoszono na uroczystej gali w Londynie we wtorek wieczorem. Jury wybrało jej książkę "Bieguni" ("Flights") w tłumaczeniu Jennifer Croft, z którą autorka podzieli się nagrodą pieniężną w wysokości 50 tysięcy funtów.



Autorce pogratulował także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"Gratuluję p. Oldze Tokarczuk. Zdobycie prestiżowej Międzynarodowej Nagrody Bookera to dowód na to, że polska literatura jest doceniana na całym świecie. Cieszy mnie to tym bardziej, że to kolejny w ostatnim czasie sukces polskiego twórcy" - podkreślił na Twitterze.



Jedno z najważniejszych wyróżnień literackich

Międzynarodowa Nagroda Bookera jest jedną z najważniejszych literackich nagród na świecie. Jest przyznawana od 2005 roku najlepszej książce przetłumaczonej na język angielski. Wyróżnienie jest "młodszą siostrą" Man Booker Prize, przyznawanej od 1969 roku za najlepszą książkę autorowi pochodzącemu z krajów Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Zimbabwe.

Dotychczas jedynymi Polakami, którzy znaleźli się wśród nominowanych, byli Stanisław Lem i Wioletta Grzegorzewska.