Olga Tokarczuk z szansą na prestiżową amerykańską nagrodę





Anglojęzyczne wydanie książki "Bieguni" Olgi Tokarczuk znalazło się wśród 10 kandydatów do międzynarodowej odsłony National Book Award. Po raz pierwszy w historii tej jednej z najważniejszych nagród literackich za Atlantykiem wyróżniona zostanie książka przetłumaczona na język angielski.

Książka "Bieguni" została w 2008 roku uhonorowana polską nagrodą Nike. W Wielkiej Brytanii została wydana pod tytułem "Flights" przez wydawnictwo Fitzcarraldo Editions, a autorką tłumaczenia jest Jennifer Croft. Ta wersja przyniosła Tokarczuk Międzynarodową Nagrodę Bookera w maju bieżącego roku. Tłumaczenie Croft w USA wydane zostało w tym roku nakładem Riverhead Books/Penguin Random House.

"Bieguni" to literacka monografia zjawiska ruchliwości, poruszania się, niepokoju podróżnego. Zdaniem autorki turystyka stała się współczesnym sposobem zaspokajania bardzo starego, atawistycznego, nomadycznego popędu. Osią, wokół której autorka zbudowała książkę, nie jest postać czy konkretna historia, tylko fenomen, jakim jest podróżowanie.

Tytuł książki nawiązuje do nazwy rosyjskiej sekty z XVIII wieku, której członkowie uważali, że świat jest dziełem szatana, a kiedy się zatrzymujemy, szatan ma on do nas najlepszy dostęp. Żeby uciec przed diabłem, musimy się cały czas poruszać. Tokarczuk pisze, że spotkała współczesnych biegunów, niedobitków tej sekty, którzy przez cały czas przemieszczają się metrem po Moskwie.

O liście kandydatów do pierwszej, międzynarodowej odsłony jednej z najważniejszych amerykańskich nagród literackich - National Book Award - poinformował w środę tygodnik "New Yorker". National Book Award przyznawana jest od 1936 roku. Od 1950 roku nagradzane były jedynie książki amerykańskich twórców, wydane w danym roku.

Lista finalistów ogłoszona zostanie 10 października, a 69. ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Nowym Jorku 14 listopada.

Poza Tokarczuk na liście kandydatów znaleźli się:



Négar Djavadi "Disoriental" (tłum. Tina Kover)

Roque Larraquy "Comemadre" (tłum. Heather Cleary)

Dunya Mikhail "The Beekeeper: Rescuing the Stolen Women of Iraq" (tłum. Max Weiss i Dunya Mikhail)

Perumal Murugan "One Part Woman" (tłum. Aniruddhan Vasudevan)

Hanne Ørstavik "Love" (tłum. Martin Aitken)

Gunnhild Øyehaug "Wait, Blink: A Perfect Picture of Inner Life (tłum. Kari Dickson)

Domenico Starnone "Trick" (tłum. Jhumpa Lahiri)

Yoko Tawada "The Emissary" ( tłum. Margaret Mitsutani)

Tatyana Tolstaya "Aetherial Worlds" (tłum. Anya Migdal)