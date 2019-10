"Tak radosne emocje są nam dzisiaj po prostu potrzebne. Wielkie gratulacje"





»

Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. Justyna Sobolewska komentuje Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Video: tvn24 Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. Justyna Sobolewska komentuje 10.10 | Twórczość Olgi Tokarczuk już jest czytana na całym świecie, a teraz będzie czytana jeszcze mocniej, jeszcze bardziej - powiedziała Justyna Sobolewska z "Polityki", komentując decyzję o przyznaniu Tokarczuk literackiego Nobla. - Czeka ją parę ciężkich, ale bardzo satysfakcjonujących miesięcy - dodał Michał Rusinek, pisarz, były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej. zobacz więcej wideo »

Gliński: nie dokończyłem żadnej książki Tokarczuk Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Video: tvn24 Gliński: nie dokończyłem żadnej książki Tokarczuk 08.10 | Zawsze, jeżeli polski pisarz dostałby Nobla to ważne, chociaż niestety mam kłopot z tą nagrodą nie od dzisiaj - tak w "Kropce nad i" wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odpowiedział na pytanie o to, czy kibicuje Oldze Tokarczuk mającej według części ekspertów szansę na literackiego Nobla. zobacz więcej wideo »

Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO | Video: tvn24 Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. Justyna Sobolewska komentuje

Twórczość Olgi Tokarczuk już jest czytana na całym świecie, a teraz będzie czytana jeszcze mocniej, jeszcze bardziej - powiedziała Justyna Sobolewska z "Polityki", komentując decyzję o przyznaniu Tokarczuk literackiego Nobla. - Czeka ją parę ciężkich, ale bardzo satysfakcjonujących miesięcy - dodał Michał Rusinek, pisarz, były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej.

Polska pisarka Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018 - poinformowała w czwartek Szwedzka Akademia. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat. W 1996 roku nagrodę otrzymała Wisława Szymborska.

"Tak radosne emocje są nam dzisiaj po prostu potrzebne"

Olga Tokarczuk z literackim Noblem Olga Tokarczuk... czytaj dalej » Justyna Sobolewska z "Polityki" powiedziała w rozmowie z TVN24, że Nobel dla Tokarczuk "to nagroda zasłużona". Wskazywała, że twórczość Tokarczuk "już jest czytana na całym świecie, a teraz będzie czytana jeszcze mocniej, jeszcze bardziej".

- Tak radosne emocje są nam dzisiaj po prostu potrzebne. Wielkie gratulacje dla Olgi Tokarczuk - dodała.

"Czeka ją parę ciężkich, ale bardzo satysfakcjonujących miesięcy"

Michał Rusinek, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej powiedział, że gdy dowiedział się o Noblu dla Tokarczuk, "podskoczył na jednej nodze i ogromnie się ucieszył". - Nie tylko z powodów patriotycznych, że Polka dostała nagrodę, ale też z powodów literackich i czysto osobistych - zaznaczył.



- Wiem, co teraz czeka Olgę. To jest takie ciężkie parę miesięcy, ale ogromnie satysfakcjonujące - dodał.

Łobodziński: Tokarczuk doceniona została za świadomość czasu

Filip Łobodziński, jeden z prowadzących "Xięgarni" TVN24 ocenił, że Tokarczuk otrzymała nagrodę za "świadomość czasu - zarówno powieści, jak i czasu ludzkiego; tego czasu, który jest jednocześnie subiektywny i obiektywny". - Czasu jako takiego wielkiego oceanu, w którym jesteśmy zanurzeni - dodał.



- Chodzi o to, że to jest wymiar, w którym funkcjonujemy chcąc nie chcąc. Twórczość Olgi odbieram jako coś w rodzaju badania przestrzeni, w której się znajdujemy. Ten czas jest dla mnie przestrzenią - zaznaczył Łobodziński.



- Nie wszystkie książki do mnie trafiają tak samo mocno, ale jest kilka takich, które - jak "Księgi Jakubowe" - mną zawładnęły - dodał.

Sowula: uchwycono sedno jej twórczości

Krytyk literacki Grzegorz Sowula powiedział, że Nobla dla Tokarczuk odbiera jako "nowe otwarcie Komitetu (Noblowskiego - red.)".

Uznał, że w uzasadnieniu do nagrody uchwycono "sedno tego, czym pani Tokarczuk się zajmuje w swojej twórczości: przekraczaniem czasu, koncepcją czasu, osadzeniem człowieka w czasie, w przeszłości i wychodzi z nim w przyszłość".

- Myślę, że to jest nagroda także za wspaniałą narrację i wspaniałą stylistykę, bardzo oryginalne pomysły - zwrócił uwagę krytyk.