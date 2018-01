Ktoś ukradł bmw, on ukrył je w garażu. Wpadł przez włączony silnik





Foto: policja dolnośląska | Video: Dolnośląska Policja Policjanci odzyskali skradziony w Niemczech samochód

Luksusowy samochód został skradziony w Niemczech i trafił na Dolny Śląsk. Tu ukryto go w jednym z garaży. Na ślad auta udało się trafić dzięki czujności i dobremu słuchowi jednego z mieszkańców.

Najpierw policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że na terenie Oleśnicy z zamkniętego garażu słychać dźwięk uruchomionego silnika. - Jeden z mieszkańców obawiał się, że ktoś może znajdować się w środku. Dlatego policjanci wspólnie ze strażakami niezwłocznie podjęli interwencję i siłowo otworzyli drzwi garażu - relacjonuje sierż. sztab. Aleksandra Pieprzycka z oleśnickiej policji. Okazało się, że w środku nikogo nie ma. Było za to bmw z odpalonym silnikiem.

Pomagał ukryć auto

Policja zlikwidowała dziuplę samochodową. Odzyskano samochody o wartości 360 tys. zł Trzy samochody i... czytaj dalej » Służby zdecydowały, że garaż trzeba przewietrzyć. Rozpoczęły też poszukiwania właściciela samochodu. W systemach policyjnych funkcjonariusze wyczytali: dzień wcześniej auto skradziono na terenie Niemiec. Policjanci zatrzymali 32-letniego właściciela garażu.

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu polegającego na pomocy w ukrywaniu samochodu wartego ponad 200 tysięcy złotych - informuje Pieprzycka.

Dozór policyjny, kaucja i zakaz opuszczania kraju

Za paserstwo podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia. Wobec 32-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego i poręczenia majątkowego. Co więcej, mężczyźnie zakazano opuszczania kraju. To jednak nie koniec sprawy.

- Dalsze czynności mundurowych będą zmierzały do ustalenia faktycznego sprawcy kradzieży pojazdu oraz zwrócenie kradzionego mienia właścicielowi - podkreśla policjantka.

Skradziony w Niemczech samochód odnaleziony w Oleśnicy:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl