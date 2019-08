Sprzeczne doniesienia o wymianie więźniów. Coraz bliżej uwolnienia Sencowa





Obywatele Ukrainy więzieni i aresztowani w Rosji, w tym reżyser Ołeh Sencow oraz ukraińscy marynarze, wracają do kraju po dokonanej z Rosją wymianie więźniów - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na wpis na Facebooku prokuratora generalnego Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oświadczyły jednak, że rozmowy z Moskwą na temat wymiany osób więzionych w obu krajach nadal trwają. Zaapelowano o cierpliwość i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji.

Media w na Ukrainie i w Rosji podały w piątek informację o rozpoczętej w nocy wymianie więźniów z Ukrainą. Napisał o tym między innymi dziennikarz rosyjskiej redakcji BBC News Ilja Barabanow. Informację o wymianie przekazał też były parlamentarzysta rosyjski Ilja Ponomariow.

Media w Moskwie powoływały się jednak na informacje z Kijowa. O tym, że Ukraińcy więzieni i aresztowani w Rosji wracają do kraju, poinformował w mediach społecznościowych prokurator generalny Ukrainy Rusłan Riaboszapka.

"Wymiana została zakończona" - napisał prokurator generalny Ukrainy dodając, że więźniowie "lecą do domu". Wśród nich ma być reżyser Ołeh Sencow oraz 24 ukraińskich marynarzy, zatrzymanych w zeszłym roku w Cieśninie Kerczeńskiej.



Szef niezależnego radia Echo Moskwy Aleksiej Wieniediktow zapowiadał, że samolot z więźniami wyląduje w Kijowie o godzinie 5 rano (godzinie 4 w Polsce). Na Ukrainie jednak podano, że samoloty z Rosji w najbliższym czasie nie są oczekiwane.

"Chaos informacyjny"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła w piątek, że rozmowy z Rosją na temat wymiany osób więzionych w obu krajach wciąż trwają. Zaapelowała o cierpliwość i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji.

"Trudny proces rozmów na temat wymiany zakładników nadal trwa" - oświadczyła rzeczniczka SBU Ołena Hitlanska w komentarzu na Facebooku. Zwracając się do mediów, zaapelowała o cierpliwość. Poprosiła także o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji.

Medialne informacje zdementowało także biuro prezydenta Ukrainy.

"Proces wzajemnego uwolnienia osób przetrzymywanych trwa nadal. Informacja o jego zakończeniu nie odpowiada rzeczywistości" - głosi komentarz, opublikowany na profilu biura na Facebooku. "Kiedy wzajemne zwolnienie osób przetrzymywanych zakończy się, biuro prezydenta poinformuje o tym na oficjalnych kanałach" - napisano. "Już nie po raz pierwszy widzimy chaos informacyjny spowodowany powoływaniem się na niepotwierdzone informacje i liczne 'źródła' " - dodano w oświadczeniu.

Biuro Zełenskiego zaapelowało, by "zdawać sobie sprawę ze skutków dezinformacji".

Adwokat części Rosjan przetrzymywanych na Ukrainie, Walentin Rybin, powiedział w piątek, że jego klienci nadal są w areszcie śledczym i że nic mu nie wiadomo o ich wymianie na Ukraińców aresztowanych i skazanych w Rosji. Wyraził przypuszczenie, że do wymiany dojdzie we wtorek. Wcześniej Rybin mówił, że obejmie ona 12 obywateli Rosji.

Jak zaznacza rosyjski portal Meduza, nie jest jasne, których Rosjan Kijów ma uwolnić w zamian. Reuters podaje, że jednym z nich jest rosyjski dziennikarz, oskarżany o wspieranie prorosyjskich separatystów. Jak dodaje portal, władze w Moskwie nie potwierdziły do tej pory, że wymiana więźniów się rozpoczęła.

Reżyser skazany na kolonię karną

Pochodzący z zaanektowanego przez Rosję Krymu Sencow został oskarżony o "przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie" i skazany przez rosyjski sąd na 20 lat pobytu w kolonii karnej. Filmowiec odrzuca te oskarżenia, a o jego uwolnienie apelowali do władz w Moskwie przywódcy wielu państw, organizacje międzynarodowe, politycy i artyści.

Agencja Interfax podała w czwartkowej depeszy, że "Ołeh Sencow został skierowany z kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, gdzie odbywał karę, do Moskwy".

Również agencja TASS, powołując się na własne źródła informowała, że ukraiński reżyser został przewieziony do jednego z aresztów w Moskwie w celu "wymiany rosyjskich więźniów ze stroną rosyjską".

Źródło: facebook.com/denisovaombudsman Ołeh Sencow w rosyjskiej kolonii karnej

"Zintensyfikowały proces wymiany więźniów"

Tydzień temu rosyjski "Kommiersant" napisał, że władze Rosji i Ukrainy "zintensyfikowały proces wymiany więźniów". Według rozmówcy tej gazety, do końca sierpnia ponad 60 Rosjan i Ukraińców - po połowie z obu państw - którzy dotąd przebywali w aresztach, może wrócić do swoich ojczyzn.



Jak zauważa Reuters, doprowadzenie do wymiany więźniów to sukces nowego prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Moskwa wciąż przetrzymuje dziesiątki Ukraińców schwytanych w trakcie działań w Donbasie.

Wojna w Donbasie

Agresja Rosji przeciw Ukrainie rozpoczęła się w ostatnich dniach lutego 2014 roku, kiedy po trzech miesiącach protestów na Majdanie Niepodległości w Kijowie obalony został prorosyjski prezydent Wiktor Janukowycz, a władzę w Kijowie przejęły siły prozachodnie.



Rosja zaanektowała wówczas należący do Ukrainy Krym, a wiosną w Donbasie wybuchł konflikt z prorosyjskimi separatystami, którzy zajęli część tego regionu i kontrolują go do dziś. W trwających tam walkach zginęło około 13 tysięcy ludzi.

Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP Konflikt w Donbasie trwa od kwietnia 2014 roku