"Oskarżam PiS, że stawia tezę: rodzina ponad wszystko. Zamiast: dziecko na pierwszym miejscu"

Nie wiemy, czy nie zadziałał system, czy zawinili ludzie. To powinno być dogłębnie zbadane - powiedziała w "Faktach po Faktach" Mirosława Stachowiak-Różecka (Prawo i Sprawiedliwość) o śmierci dziewięciomiesięcznej Blanki z Olecka. Zdaniem Joanny Muchy (Platforma Obywatelska), "państwo nie zadziałało i nie sprawdziło się". - Oskarżę PiS o to, że dzisiaj mamy podejście "rodzina ponad wszystko" - dodała.

W poniedziałek do aresztu trafili rodzice 9-miesięcznej Blanki z Olecka w województwie warmińsko-mazurskim, 35-letnia matka i 45-letni ojciec. Prokuratura postawiła obojgu zarzuty znęcania się nad niemowlęciem, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz wykorzystania seksualnego. "Był zgodny wniosek stron. Wszyscy uznali, że dziecko powinno wrócić do rodziny" Zachowanie matki... czytaj dalej »

Od listopada 2018 roku decyzją Sądu Rejonowego w Olecku dziewczynka przebywała w zawodowej rodzinie zastępczej. Do rodziny biologicznej wróciła w kwietniu bieżącego roku.

"Nie wiemy, czy nie zadziałał system, czy zawinili ludzie"

Do tej sprawy odniosły się w "Faktach po Faktach" w TVN24 Joanna Mucha (PO) i Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

- Nie wiemy, czy nie zadziałał system, czy zawinili ludzie. To oczywiście powinno być dogłębnie zbadane. Jeśli nie zadziałał system, w tym systemie jest jakaś luka, to oczywiście musimy jak najszybciej podjąć pracę, żeby takich sytuacji nie było. Natomiast jeśli zawinili ludzie, to oczywiście trzeba, żeby te osoby poniosły odpowiedzialność - skomentowała posłanka PiS.

Dodała, że na podstawie doniesień medialnych - "bo tylko na razie z tym mamy do czynienia" - jej uwagę przyciągnęła "sprawa sędzi sądu rodzinnego", która podjęła decyzję o ponownym przekazaniu dziecka pod opiekę biologicznych rodziców. - Bo to jednak jest ten ostatni moment, w którym tak odpowiedzialna decyzja jest podejmowana - zauważyła.

Na uwagę, że sędzia nie jest kuratorem i podejmuje decyzję na podstawie dostarczonych dokumentów, odparła: - Absolutnie nie zakładam złej woli, ale dane statystyczne pokazują, że najczęstsza przyczyną oddawania dzieci do rodzin zastępczych są rodzice uzależnieni. Każdy sędzia sądu rodzinnego w przypadku takiej sprawy musi mieć zapaloną czerwoną lampę, że to nie jest przypadek, że problem w przypadku nałogów jest ogromny. Założenie, że po trzech miesiącach matka, wieloletnia narkomanka, już sobie z tym nałogiem poradziła, wydaje się na tym etapie, że było niestety przedwczesne.

Jak zaznaczyła Stachowiak-Różecka, "ważne jest, żeby sędziowie, którzy tego rodzaju decyzję podejmują, być może mieli większą wiedzę na temat tego, jakie ogromne spustoszenie w osobowości taki nałóg związany z narkotykami wywołuje". "Szansa dla rodziców skończyła się tragicznie dla dziecka" Zawsze mnie... czytaj dalej »

"Oskarżę PiS, że dzisiaj mamy takie podejście: rodzina ponad wszystko"

Zdaniem Joanny Muchy, "ewidentnie musimy powiedzieć, że państwo tutaj nie zadziałało i nie sprawdziło się". - Ja w tej konkretnej sprawie nie będę oskarżała partii rządzącej, mimo że jest to jakiś pretekst. Mamy za mało danych i rzeczywiście wszystkie te dane musimy sprawdzić. Musimy sprawdzić, które z tych ogniw zawiniło - mówiła posłanka PO.

- Natomiast oskarżę PiS (...) - już mam na to ochotę od długiego czasu - o to, że dzisiaj mamy takie podejście: rodzina ponad wszystko - powiedziała.

Jej zdaniem, trzeba je "natychmiast zmienić". - Z "rodzina ponad wszystko" - nawet, jeśli to jest rodzina patologiczna, nawet, jeśli to jest rodzina, w której dziecku zagraża niebezpieczeństwo - na podejście "dziecko na pierwszym miejscu" i "interes dziecka na pierwszym miejscu" - tłumaczyła.

- Pod tym względem zrobiliście państwo bardzo wiele złego - zwróciła się do posłanki PiS. - I w kwestii walki z przemocą (....), i w kwestiach takich jak telefon zaufania, z którego wycofywano pieniądze, działań antyprzemocowych, z których wycofywano pieniądze. Ten klimat, który został wytworzony, czyli klimat "rodzina ponad wszystko i nic innego się nie liczy" jest moim zdaniem winny - stwierdziła polityk opozycji.

- Ja bym mogła wyliczać dziesiątki wypowiedzi polityków PiS-u, które właśnie w tym kierunku idą - dodała.

- Dzisiaj oskarżam państwo polskie pod władzą rządu PiS o to, że stawia tezę: rodzina ponad wszystko. Zamiast tezy: dziecko i interes dziecka na pierwszym miejscu - powtórzyła.

"Jestem zdumiona, że tak można opowieść skleić"

Stachowiak-Różecka odpowiedziała, iż "jest zdumiona, że tak można opowieść skleić". - Że skoro wspieramy rodzinę, mamy projekty prorodzinne, to w związku z tym w domyśle prowadzimy do takich drastycznych sytuacji, jak tutaj - mówiła. Nie żyje dziewięciomiesięczne dziecko. Rodzice aresztowani Rodzice... czytaj dalej »

Zadeklarowała, że powstrzyma się od oskarżeń w tej sprawie. - Trzeba sprawdzić, czy zawinili ludzie, czy procedury - oceniła.

- Czy dobro rodziny, czy dobro dziecka, życie ludzkie jest najważniejsze. Musimy zrobić wszystko, żeby było chronione, żeby dzieci były bezpieczne - zaznaczyła.

- Nie kleiłabym tutaj opowieści o tym, że PiS wspiera rodzinę, w związku z tym prowadzi do takich przypadków - apelowała.

Serce przebite złamanym żebrem

Policja otrzymała informacje o śmierci dziewięciomiesięcznej dziewczynki w piątek wieczorem. Sekcja zwłok wykazała, że niemowlę miało szereg obrażeń, między innymi serce przebite złamanym żebrem. Śledczy nie precyzują, czym było uderzane dziecko. Jak mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz, mógł to być młotek lub wałek. Niemowlę mogło być także uderzone o kant biurka albo stołu. Dziewczynka doznała między innymi krwotoku wewnętrznego i uszkodzenia mózgu.

Olecko w województwie warmińsko-mazurskim