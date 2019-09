"To był bardzo ważny dzień, również pod względem sukcesu polskiej narracji"





»

- My właściwie dopiero od kilkunastu lat opowiadamy o polskiej historii, próbując przyciągnąć uwagę Zachodu - mówił w "Debacie historycznej" w TVN24 dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, komentując obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Stwierdził, że "to był bardzo ważny dzień, również pod względem sukcesu polskiej narracji". - Ma ogromne znaczenie, kto był, a kogo nie było, a niestety ta lista (nieobecnych - red.) jest bardzo długa i znacząca - zwróciła uwagę była polska ambasador w Rosji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceprezydent USA: Polska jest ojczyzną bohaterów. Nikt nie walczył z większą odwagą Nigdy nie... czytaj dalej » W niedzielę minęło 80 lat od wybuchu II wojny światowej. Centralne obchody związane z rocznicą odbywały się w południe w Warszawie, na placu Piłsudskiego. Przemawiali prezydent Andrzej Duda, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence. Wcześniej prezydenci Polski i Niemiec złożyli kwiaty i znicze w Wieluniu - jednym z pierwszych miast, na które 1 września 1939 roku spadły niemieckie bomby. Steinmeier poprosił Polaków o przebaczenie, przemawiając w języku polskim.

Pełczyńska-Nałęcz: ma ogromne znaczenie kto był, a kogo nie było

O znaczeniu rocznicy wybuchu II wojny światowej w "Debacie historycznej" w TVN24 dyskutowali dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, nauczyciel, publicysta i historyk Jan Wróbel, była polska ambasador w Rosji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Forum Idei Fundacji Batorego) oraz historyk, profesor Klaus Bachmann.

"Stoję dzisiaj przed polskim narodem bosy, obarczony wielkim, historycznym brzemieniem" - Nie ma drugiego... czytaj dalej » - To jest bardzo ważny dzień i bardzo ważna rocznica - stwierdziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak mówiła, "to jest taki moment symbolicznego zaznaczenia naszej roli w Europie".

Odnosząc się do przemówień trzech prezydentów, oceniła, że "to, co dzisiaj zostało powiedziane ma ogromne znaczenie". - Ma ogromne znaczenie, kto był, a kogo nie było, a niestety ta lista (nieobecnych - red.) jest bardzo długa i znacząca - zwróciła uwagę.

- Ogromna szkoda, że nie przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych. To jest uderzenie we wspólną tożsamość Zachodu, bo to był taki dzień, w którym należy nie tylko pamiętać o przeszłości, ale to była szansa - pytanie, na ile udało się ją zrealizować - na wyznaczenie tego, jakie są dzisiaj cele dla Zachodu, dla wspólnoty euroatlantyckiej, na ile my w ogóle jesteśmy razem, na ile wartości pokoju, demokracji są jeszcze aktualne - podkreślała. Stwierdziła, że "nie do końca to się chyba udało".

"Dzisiaj Europa nie jest w sytuacja analogicznej do roku 1935-1936"

Jan Wróbel stwierdził, że "dzisiaj Europa nie jest w sytuacji analogicznej do roku 1935-1936". - Jest w trudnym położeniu (...) ale sięganie do takich głębokich analogii to jest duże przerysowanie, które powoduje, że potem młodzi ludzie myślą sobie, że 'te wydarzenia z lat 30. i 40. to jest coś takiego jak u nas (obecnie - red.) tylko trochę więcej'. - To nie było 'jak u nas tylko trochę więcej'. Było zupełnie inaczej - podkreślił.

Bachmann: to jest rodzaj rytualizacji historii

Klaus Bachmann, odnosząc się do wydźwięku przemówień prezydentów, ocenił, że "to jest ogólnie przecenione". - Uroczystości mają tutaj najmniejsze znaczenie, o wiele większe ma popkultura, filmy, seriale. To jest to, co oddziaływuje - przekonywał.

- To jest rodzaj rytualizacji historii, z którym mam pewien kłopot, bo to straszne upraszcza i zasłania widok na dylematy, z którymi musieli wtedy zmagać się ludzie, którzy wtedy faktycznie przeżywali te wydarzenia - dodał historyk.

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego wskazywał, że "to był bardzo ważny dzień, również pod względem sukcesu polskiej narracji". - Problem polega na tym, że doświadczenie Polski dwudziestego wieku jest doświadczeniem dwóch totalitaryzmów, o których mówił prezydent Duda, którego skutki skończyły się w 1989 czy nawet później, wraz z wymarszem wojsk sowieckich w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku - wskazywał.



Jak stwierdził Ołdakowski, "my właściwie dopiero od kilkunastu lat opowiadamy o polskiej historii, próbując przyciągnąć uwagę Zachodu i powiedzieć, że mamy prawo to powiedzieć". - Okazuje się, że nasi sąsiedzi zaczynają to rozumieć- mówił.

Nawiązał do dwóch wystąpień prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. - Byłem poruszony i wypowiedzią prezydenta Niemiec i tym, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych pokazał II wojnę światową w tej perspektywie walki z dwoma totalitaryzmami - ocenił.

- Wypowiedzi przedstawicieli Niemiec były jednoznaczne. One były poruszające tym, że Niemcy znów postanowili wziąć na siebie tę odpowiedzialność, przypomnieć o niej. To na pewno nie jest dla nich łatwe po tylu latach od zakończenia wojny - zauważył.