Jest data i "cztery podstawowe obszary" rozmów. Premier o okrągłym stole z nauczycielami

Gardias: rząd może zrobić dzisiaj wszystko, żeby zakończyć...

17.04 | Za to, czy będą matury, egzaminy, to nie jest odpowiedzialny tylko nauczyciel. To rząd tworzy tworzy politykę oświatową, to rząd może zrobić dzisiaj wszystko, żeby zakończyć to porozumieniem, żeby te matury się spokojnie odbyły, a ludzie pojechali spokojnie na święta - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Dorota Gardias, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Jak dodała, "porozumienie powinno dzisiaj być zawarte".

